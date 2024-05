Roma è pronta per la sua prima Giornata Mondiale dei Bambini voluta da Papa Francesco. Il titolo di questo evento è “Ecco, io faccio nuove tutte le cose“. Due giorni in cui bambini e ragazzi di tutto il mondo si uniranno in preghiera e non solo. Vediamo insieme chi presenterà l’evento e quando andrà in onda.

Giornata Mondiale dei Bambini 2024: la diretta con Carlo Conti

Il 25 e il 26 maggio 2024 a Roma si terrà la prima Giornata Mondiale dei Bambini che si svilupperà in due momenti distinti. Sabato 25 vedremo i bambini provenienti da tutto il mondo accolti insieme alle loro famiglie dal Santo Padre allo Stadio Olimpico. Un evento che si terrà dalle 15.30 alle 18.30 e che sarà trasmesso anche sulla Rai. Si partirà con il saluto delle delegazioni straniere per proseguire con Carlo Conti che presenterà ospiti di fama nazionale ed internazionale. Il momento più atteso è il dialogo dei bambini e delle bambine con il Santo Padre. Sono loro il futuro del nostro mondo a cui insegnare ma da cui imparare tanto. La diretta, con il collegamento dallo Stadio Olimpico, inizierà alle ore 16.00 su Rai 1 e terminerà alle 18.15 con ‘A sua immagine‘.

"Che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo?"

Papa Francesco ha annunciato la prima Giornata mondiale dei Bambini.

📌A Roma, il 25 e 26 maggio.

Il promo👇#wcd24 #gmb24 #giornatamondialedeibambini @Tg1Rai @RaiUno pic.twitter.com/umGO0md9se — Rai (@Raiofficialnews) April 21, 2024

Ad attendere il Papa ci saranno migliaia di ragazzi tra i 5 e i 14 anni a cui si aggiungono quelli delle associazioni e delle società sportive di tutta Italia. Un pomeriggio da trascorrere con musica, intrattenimento e condivisione.

La messa a Piazza San Pietro e il monologo di Benigni

Domenica 26 maggio invece sarà la volta della celebrazione della Santa Messa a Piazza San Pietro che inizierà alle ore 10.00 e terminerà con la recita dell’Angelus. Il Papa saluterà poi i bambini provenienti da tutto il mondo. Come di consueto, anche la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 10.20. Nel corso della mattinata è previsto anche un monologo di Roberto Benigni.