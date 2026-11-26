Gemma Galgani ha scelto di parlare senza filtri. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, il volto storico di Uomini e Donne ha affrontato senza giri di parole anche i capitoli più intimi del suo percorso personale, lasciando spunti destinati ad alimentare il dibattito. La puntata, andata in onda martedì 24 novembre su Rai 2, ha riacceso i riflettori su uno dei legami più discussi nati nel dating show condotto da Maria De Filippi: quello con Giorgio Manetti. Da sempre capace di dividere l’opinione del pubblico, Gemma si è mostrata schietta soprattutto sui temi legati all’affettività e all’intimità, senza tirarsi indietro nemmeno di fronte alle domande più pungenti di Fagnani. Il passaggio più rilevante è arrivato quando il discorso ha richiamato alla memoria Giorgio Manetti. Per gli appassionati del programma, il loro intreccio resta uno dei capitoli più memorabili: i due si erano incontrati nel gennaio 2015, poco dopo il sessantesimo compleanno di lei, dando vita fin da subito a una forte chimica che aveva catturato l’attenzione degli spettatori.

La storia, però, non si era chiusa con un lieto fine. A settembre di quell’anno era stata proprio Gemma a troncare la frequentazione, probabilmente segnata dalla distanza tra ciò che si aspettava sul piano sentimentale e quanto stava ricevendo. Nonostante il tempo trascorso, però, la dama non ha rinnegato quel trascorso. Nel confronto con Fagnani ha ammesso che tra lei e Giorgio c’era una spiccata intesa, in particolare sotto il profilo fisico, mentre il romanticismo non era stato l’elemento centrale del legame: un trasporto forte, comunque in grado di farla sentire voluta e di ridarle slancio in una femminilità che non ha mai esitato a mettere in primo piano. Proprio su queste parole è intervenuto in esclusiva per SuperGuida TV Giorgio Manetti, che ha replicato alle affermazioni di Gemma Galgani. Manetti ha da subito chiarito il suo punto di vista ribadendo che la storia con Gemma è un capitolo chiuso anche se resta un bel ricordo: “Ho sempre detto che se incontrassi Gemma per caso da qualche parte sarebbe un piacere prendere un caffè. Non mi sono pentito di niente perché quando faccio le cose le faccio in modo assennato, non è che le faccio le cose all’improvviso. Quella storia che si è conclusa il 4 settembre 2015 rimane conclusa, però rimane un buon ricordo”.

Rispondendo al passaggio in cui Gemma ha legato la loro intesa soprattutto all’aspetto fisico e a una certa carenza di romanticismo, Manetti ha contestato quella lettura, spiegando come viveva il rapporto quotidiano e cosa intendesse per attenzioni e condivisione: “Non è assolutamente vero. Il punto è che Gemma, non so perché, a volte dice cose non esatte, forse per darsi un contegno o per apparire diversa, non lo so. Però dispiace, perché bisogna dire la verità, bella o brutta che sia. Se passo otto mesi con una persona e condividiamo tutto, anche sul piano intimo, siamo come una coppia”.

Sulla questione dei gesti romantici e della distanza tra Torino e Firenze, Giorgio ha rivendicato la presenza costante e il coinvolgimento nella propria cerchia di amicizie, aggiungendo anche un retroscena su un progetto fuori dalla tv: “Con Gemma ci sentivamo tre, quattro, cinque volte al giorno: ditemi se non è un gesto carino. A Gemma questo piaceva molto: tutti sanno che quando incontra un uomo che non la chiama o non le scrive si lamenta sempre. Quando poi il contatto c’è, invece, si lamenta che manca il romanticismo. Anche quello è romanticismo, non serve per forza il fiorellino la mattina”.

Giorgio Manetti, intervista esclusiva all’ex cavaliere di Uomini e Donne

Giorgio, Gemma ha detto a Belve che sei stato l’amore della sua vita, la persona con cui aveva una bella intesa. Che effetto ti fa sapere che conserva ancora un ricordo così vivo della vostra storia a distanza di tempo?

Ovviamente è un ricordo piacevole. Ho sempre detto che se incontrassi Gemma per caso da qualche parte sarebbe un piacere prendere un caffè. Non mi sono pentito di niente perché quando faccio le cose le faccio in modo assennato, non è che le faccio le cose all’improvviso. Quella storia che si è conclusa il 4 settembre 2015 rimane conclusa, però rimane un buon ricordo.

Allora perché l’hai rifiutata?

La questione del rifiuto risale a undici anni fa, quando il 4 settembre lei fece quella mossa vigliacca senza dirmi nulla. Alla fine eravamo d’accordo per uscire e invece cambiò idea dicendo che la storia finiva lì e che non sarebbe uscita per motivi che per me non avevano fondamento. Non ho mai detto a Gemma “ti amo” se non era vero: sono sempre stato sincero e coerente. In un rapporto puoi anche essere l’uomo più difficile del mondo, ma l’importante è mettere subito in chiaro chi sei: “guarda, ho questo carattere e la penso così, che ne dici? Passiamo del tempo insieme”. Se l’altra persona accetta, poi non può rinfacciartelo o condannarti.

Ha detto anche che tu hai contribuito a farla sentire femminile, anche se c’era poco romanticismo da parte tua. Non hai fatto nessun gesto romantico nei suoi confronti mentre vi frequentavate?

Non è assolutamente vero. Il punto è che Gemma, non so perché, a volte dice cose non esatte, forse per darsi un contegno o per apparire diversa, non lo so. Però dispiace, perché bisogna dire la verità, bella o brutta che sia. Se passo otto mesi con una persona e condividiamo tutto, anche sul piano intimo, siamo come una coppia. In quei circa otto mesi, il romanticismo alla nostra età, come ho sempre detto anche in trasmissione per altre persone, ha una sua dimensione: superati i cinquanta o sessant’anni non è scontato che ci sia, a meno che non si sia davvero innamorati. I gesti carini, i pensierini, i messaggini sono belli anche a ottant’anni, ma nascono da un innamoramento. Con Gemma ci sentivamo tre, quattro, cinque volte al giorno: ditemi se non è un gesto carino.

A Gemma questo piaceva molto: tutti sanno che quando incontra un uomo che non la chiama o non le scrive si lamenta sempre. Quando poi il contatto c’è, invece, si lamenta che manca il romanticismo. Anche quello è romanticismo, non serve per forza il fiorellino la mattina. Lei abitava a Torino e io a Firenze; quando stavamo insieme siamo stati bene. Le ho presentato tanti amici alle feste di compleanno, l’ho coinvolta: non è che presento una persona oggi e un’altra domani, Gemma era la storia di quel momento. I miei amici l’hanno accolta volentieri e sono stati tutti gentili. Essere carini e presenti è anche un modo di essere romantici; io non so cosa si intenda per romanticismo a settant’anni, ma so come mi comporto. Se c’è l’innamoramento c’è tutto; se non c’è, resta un bel rapporto fatto di condivisione e bei momenti. Forse lei la vedeva in modo diverso.

Se potessi tornare indietro, rifaresti tutto allo stesso modo oppure cambieresti qualcosa nel vostro rapporto?

Quando si fanno le cose tanto per fare, secondo me non è giusto: meglio non farle e mostrarsi per ciò che si è. Fare l’uomo macho che non chiama mai o l’uomo distaccato che non chiede mai è sbagliato, perché una donna ha bisogno di affetto, attenzioni e belle cose; poi dipende da cosa cerca ciascuna. Tra noi c’erano intimità e un’intesa anche culturale e intellettuale: parlavamo di tante cose e passavamo volentieri le giornate insieme in Toscana. Io a Torino sono andato solo due volte, non ricordo nemmeno perché, mentre Gemma è venuta in Toscana tante volte ed è sempre stata bene. Non capisco cosa potesse pretendere di più: sono sempre stato trasparente. Anche la redazione mi chiedeva: “Giorgio, sei innamorato?” mentre mi vedevo con Gemma, e io ho sempre risposto: “No, non sono innamorato, ma sto molto bene con lei”—e credo lo stesso valga per lei, visto che nessuno la costringeva a restare. Le avevo anche proposto di lasciare il programma e avviare insieme un’attività nella ristorazione, perché una mia amica aveva un locale vuoto di sua proprietà da riaprire: sarebbe stato un bel progetto a tre. Certo, se una donna pretende una rosa nel bicchiere ogni mattina, io posso anche farlo, ma lo devo sentire: se non lo sento, non lo faccio.

Intanto Gemma è ancora alla ricerca dell’amore.

Bisogna essere realisti: si vive una volta sola, non si può vivere tutta la vita in un sogno. Io sono un sognatore fin da bambino, ma so restare con i piedi per terra, soprattutto nella vita di tutti i giorni e nei rapporti con gli amici e le persone. L’amore si manifesta in tanti modi, anche volendo bene agli animali o all’ambiente; poi c’è l’affetto verso chi ti è caro. Se però l’altra persona pretende che tu sia innamorato, non funziona così: intanto godiamoci il momento, poi si vedrà. Gemma questo non lo capisce.

Oggi torneresti a Uomini e Donne?

Ci sono già stato tre anni e ho avuto tutte le soddisfazioni possibili, anche sul piano delle frequentazioni. Sono venute tantissime donne e ho avuto due conoscenze molto intense con Gemma e con Maria Grazia Dell’Aglio, che ho anche rivisto in Puglia. È stata un’esperienza bellissima, ma va vissuta come un’avventura. Restare lì diciassette anni e dire al pubblico: “Sto ancora cercando l’amore”, a un certo punto fa perdere credibilità: la gente si sente presa in giro e si chiede cosa stia cercando davvero.