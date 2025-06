Dopo il grandissimo successo de “La cura per me“, Giorgia torna con un nuovo singolo dal titolo “L’Unica“. Il brano dal sapore frizzante si candida tra i tormentoni dell’estate 2025. Ecco il testo e video del brano e le date dei prossimi concerti in giro per l’Italia.

Giorgia da “La cura per me” al nuovo singolo “L’Unica”

“La cura per me” di Giorgia è stato uno dei successi più importanti del 2025. Il brano, firmato da Blanco e Michelangelo, ha rilanciato l’interprete romana nel panorama artistico italiano riportandola in vetta da cui mancava da diversi anni. Un vero e proprio stato di grazia per la cantante e conduttrice che, dopo aver conquistato il pubblico di X Factor, ha fatto breccia in quello del Festival di Sanremo dove è stata più volte vincitrice. Dopo l’enorme e meritato successo de “La cura per me”, Giorgia è tornata con un nuovissimo singolo dal titolo “L’Unica“. Una canzone dal sound elettro-pop che si sposa alla perfezione con la voce cristallina e precisa della sua interprete che racconta un momento di difficoltà dopo la fine di una storia d’amore. La protagonista della canzone è consapevole di “aver amato come una pazza”, ma nonostante lo sconforto è proiettata verso il futuro e la rinascita. Non mancano i momenti no, le lacrime e i pianti, ma non sono sinonimo di rimpianto, ma solo la massima espressione di un dolore che il tempo guarirà.

Una canzone dal profondo significato, da leggere tra le righe, ma che risuona con un beat moderno destinato a diventare un tormentone. Il singolo, scritto da Alessandro La Cava, Federica Abbate con i produttori Nicola Lazzarin (Cripo) e Francesco Catitti (Katoo), ricorda alcuni brani di successo di Giorgia come “Vivi davvero” e “Spirito libero”.

Giorgia, il video del nuovo singolo “L’UNICA”

L’unica di Giorgia: il testo

Resto sola in casa mia mentre sto ballando

In sottofondo “Lucy in the Sky with Diamonds”

Per la psichedelia

Ho ancora l’occhio lucido, mi sto ascoltando tanto

Sto piangendo, sto piangendo senza alcun rimpianto

Senza buttarmi via (Oh-oh)

Sono tre giorni che non dormo sola a casa mia

E mi rimane solo un briciolo di fantasia

Sento ancora la tua voce come un’eco in lontananza

E vorrei stare da sola, ma sento che

si è spezzato qualcosa dentro di me

Che mi uccide e poi mi abbraccia, stupida

ti ho amato come una pazza, l’unica

Arriverà un’estate ancora, ma ancora, ma ancora

Guiderò piangendo sola dentro la Toyota

Sì, ma con lo stereo a palla, ah, ah, ah-ah

Io ti ho amato come una pazza, l’unica, ah-ah-ah, ah

È una vita che ti aspetto e non mi aspetto altro

Lo so che un po’ ti manco, tu lo sai

E forse sto impazzendo

Per la psicologia (Oh-oh)

Sono tre giorni che non dormo sola a casa mia

E mi rimane solo un briciolo di fantasia

Sento ancora la tua voce come un’eco in lontananza

RIT

E ti allontani

Il buio scende tra le luci artificiali

Lo so che prima o poi passerà

Ho imparato come si fa

E-e-e-e-e arriverà un’estate ancora, ma ancora, ma ancora

Guiderò piangendo sola dentro la Toyota

Sì, ma con lo stereo a palla, ah, ah, ah-ah

Io ti ho amato come una pazza, l’unica, ah-ah-ah, ah

Ah-ah-ah

L’unica, ah-ah-ah, ah

Giorgia concerti: le prossime date del tour COME SAPREI LIVE 2025

25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

26 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

28 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT

26 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone

Le date nei PALASPORT: