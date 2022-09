Si chiama “Un autunno fa” il nuovo singolo di Giordana Angi. La cantautrice, nata musicalmente parlando nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi, ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali.

Giordana Angi: “Un autunno fa; immortalare l’emozione di un momento”

Con l’arrivo di settembre sono tanti gli artisti e i cantanti pronti a dare il via ad una nuova era discografica. Dopo la notizia di Tiziano Ferro in uscita con il singolo “La vita splendida” e di Marco Mengoni con il secondo capitolo del progetto “Materia”, è arrivato il momento di tornare anche per Giordana Angi. La cantautrice di “Casa” a cinque mesi esatti di distanza dall’ultimo singolo “Le cose che non dico” ha rotto il silenzio annunciando sui social la pubblicazione di una nuova canzone.

È un estremo piacere annunciarvi che il 21 Settembre uscirà una canzone per me importante “Un autunno fa”, fa parte del mio nuovo progetto di cui vi parlerò presto. Oltre la pelle, profondamente emozionata.

Si tratta di “Un autunno fa“, la canzone inedita su cui Giordana ha deciso di puntare in vista dell’uscita di un nuovo album. Il singolo sarà disponibile in radio, streaming e digitale da venerdì 21 settembre e darà il via ad un nuova importante era discografica. L’artista sui social ha presentato così il brano:

Un autunno fa’ la percepisco come una ballata struggente dalle sonorità essenziali, in cui ho eliminato il superfluo lasciando ciò che per me conta davvero, con l’obbiettivo di descrivere e immortalare l’emozione di un momento.

Giordana Angi: dal successo di Amici alle collaborazioni con Tiziano Ferro e…

Si preannuncia una ballad intensa e dal sapore tipicamente autunnale il nuovo brano “Un autunno fa” di Giordana Angi. La cantautrice di “Casa”, dopo aver conquistato pubblico e critica durante la sua partecipazione al talent “Amici di Maria De Filippi”, prosegue il suo percorso nel mondo delle sette note. Due gli album pubblicati, entrambi platino per le vendite, ma non solo visto che Giordana si è fatta apprezzare anche come autrice scrivendo per diversi colleghi. In primis Tiziano Ferro che fin da subito ha creduto nel talento aurorale ed artistico di Giordana che per lui ha scritto “Buona (cattiva) sorte”, “Accetto Miracoli”, “Casa Natale” e “Seconda Pelle” tutti contenuti nell’ultimo album del cantautore di Latino.

Non solo, la firma di Giordana c’è anche nel brano “Tienimi Stanotte” di Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022, ma anche in “Accanto a te” di Alberto Urso”, “Il nostro tempo” di Alessandra Amoruso e tante altre. Che dire: un talento enorme che tornerà presto a farsi sentire con una canzone che si preannuncia davvero importante.