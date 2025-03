E’ stata presentata questa mattina a Roma la nuova campagna di StarCasinò sul Gioco Responsabile. Ambassador d’eccezione uno dei comici più amati dal pubblico, Lino Banfi. All’incontro, in cui sono stati presentati gli obiettivi e le iniziative messe in campo dal brand, hanno partecipato esperti ma anche istituzioni al fine di avviare un confronto utile sul tema.

StarCasinò, intervista esclusiva al Brand Ambassador Lino Banfi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Lino Banfi. L’attore ha espresso il suo entusiasmo per essere stato scelto come Brand Ambassador: “L’idea è nata dai dirigenti. E’ un’azienda composta per la maggioranza da giovani che hanno idee fresche. Hanno avuto l’intuizione di chiamarmi per mandare un messaggio importante alle persone, di divertirsi in modo responsabile. Nei spot che sono stati realizzati ho messo da parte la comicità e mi sono fatto più serio. Siccome ci ho messi tanti anni per avere la credibilità di essere un attore che può anche avere ruoli drammatici, in questo caso mi sono impegnato sia pur moderatamente ad essere seriuccio. Ovviamente ci ho messo anche del mio ma senza esagerare”, ha spiegato.

Lino Banfi è diventato da qualche tempo una star dei social. L’attore pugliese, sbarcato su Instagram, ha condiviso dei video che hanno fatto numeri milionari. Banfi però non si definisce però un influencer: “Mi sento di essere un vecchietto che piace ai ragazzi. Di solito le persone della mia età vogliono entrare nei giochi dei ragazzi, adesso ci sono molti personaggi del mondo dello spettacolo, cantanti, attori, giocatori che si creano profili su Tik Tok, Instagram. Invece in questo caso sono i giovani che mi cercano e questo mi fa piacere”.

In attesa intanto di poter rivedere in tv “Un medico in famiglia” è di questi giorni la notizia che Giulio Scarpati tornerà a vestire il camice bianco nella serie “Cuori 3”. Lino Banfi commenta così la notizia: “Ogni volta che ci incontriamo mi chiama papà. Tra noi c’è un rapporto padre-figlio. E’ stato un bell’incontro e abbiamo lavorato tanto insieme. Mi auguro intanto che si farà un’ultima serie di Un medico in Famiglia ma se non si farà abbiamo lasciato un bel ricordo”.

A conclusione dell’intervista, gli abbiamo chiesto se gli piacerebbe tornare a lavorare con Checco Zalone, da lui definito il suo erede: “Mi piacerebbe tantissimo. Lui ha speso bellissime parole su di me, ha detto che io ho aperto una strada di pugliesità”.