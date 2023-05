Gigi D’Alessio concerto Napoli 2023 in Piazza Plebiscito: quando inizia, orario, ospiti, dove vederlo in TV. Il cantante torna ad esibirsi nella sua amata Napoli, a un anno di distanza dall’evento dello scorso 17 giugno 2022, organizzato per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, e ancora una volta il palcoscenico sarà quello della suggestiva Piazza del Plebiscito. In programma cinque concerti che prenderanno il via il 26 maggio, nei quali potremmo ascoltare le sue canzoni più belle ma anche quelle di numerosi amici e colleghi, che l’artista accoglierà sul palco.

Gigi D’Alessio concerto 2023 Napoli su Rai 1

Il cantautore napoletano – a grande richiesta – ha aggiunto un nuovo appuntamento live nella città partenopea del suo “Gigi – Uno come te“, che lo vedrà esibirsi in Piazza del Plebiscito per cinque sere consecutive, a partire dal 26 maggio. Il concerto di Gigi D’Alessio è prodotto da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre, e sarà trasmesso in esclusiva e in diretta su Rai 1 il 1° giugno, in orario prima serata. Per cantare con l’amato cantautore napoletano tanti successi – come “Non mollare mai” o “Il cammino dell’età” sarà così sufficiente collegarsi sulla rete nazionale a partire dalle 21.30. Dopo la messa in onda il concerto sarà disponibile in streaming su RaiPlay.

Gigi D’Alessio concerto Piazza Plebiscito, tra ballad e ritmi latini

Il repertorio musicale del cantautore spazia tra celebri ballad e ritmi latini, e tra le canzoni ci sono brani come “Quanti amori” e “Non dirgli mai“, che si alternano a musiche dal ritmo sudamericano, come “Mon Amour” e “Como suona el corazon“.

Sarà una serata che ci offrirà ancora una volta l’occasione per riascoltare le canzoni più amate di 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, ma anche di tanti altri amici e colleghi. Come già accaduto nell’evento dello scorso anno infatti sul palco si alterneranno anche artisti come Tananai, Alex Britti, Geolier e Serena Rossi.

Il concerto di Napoli sarà seguito da una nuova tournée estiva, che porterà il cantante in giro per tutta l’Italia.

Gigi D’Alessio dopo il concerto di Napoli la tournée estiva 2023

Si chiama “Dove c’è il sole Tour” la nuova tournée estiva di Gigi D’Alessio, che porterà il cantautore a giro per l’Italia da luglio a settembre, e permetterà ai suoi tantissimi fans di ascoltare i suoi brani più famosi.

Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Ecco le date del tour già fissate:

1° luglio PIACENZA – Estate Farnese, Palazzo Farnese

8 luglio ROMA – Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

15 luglio MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico

20 luglio CERVERE (CN) – Anfiteatro dell’Anima

29 luglio SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – Forte Arena

1° agosto TAORMINA (ME) – Teatro Antico

8 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

11 agosto ACRI (CS) – Anfiteatro

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

18 e 19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare

8 settembre VICENZA- Vicenza in Festival

Il calendario è in continuo aggiornamento e non escludiamo che a queste date vengano aggiunti altri appuntamenti.