Gigi D’Alessio torna su Rai1 con “Gigi, uno come te 30 anni insieme”. Il concerto, che era stato registrato lo scorso anno da Piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare i 30 anni di carriera del cantante napoletano, verrà riproposto in prima serata. Tantissimi gli ospiti che duetteranno con Gigi D’Alessio, in una serata unica e ricca di sorprese. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi salirà sul palco.

La Rai ripropone “Gigi, uno come te 30 anni insieme”: quando in onda

Gigi D’Alessio in concerto da Piazza del Plebiscito è sinonimo di successo. Lo scorso anno la Rai aveva mandato in onda su Rai 1 il concerto-evento che celebrava i primi 30 anni di musica e di grandi successi del cantante partenopeo. Ad accompagnarlo in questo viaggio, c’era un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. Ora Rai1, riproporrà “Gigi, uno come te 30 anni insieme” che andrà in onda sabato 8 luglio a partire dalle ore 21.25.

Soltanto un mese fa, il 1 giugno, la Rai aveva mandato in onda lo spettacolo “Gigi uno come te – Ancora insieme”. Lo show racchiudeva i più bei momenti delle cinque serate (dal 26 maggio 2023) che avevano visto Gigi D’Alessio esibirsi in duetto insieme a tanti ospiti nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. Ora verrà riproposto lo show dello scorso anno che celebrava i 30 anni di carriera dell’artista partenopeo.

Gli ospiti di “Gigi, uno come te 30 anni insieme”

Tantissimi gli ospiti presenti in ‘Gigi, uno come te 30 anni insieme’. Si parte da Amadeus; Alessandra Amoroso; Fiorello; Vanessa Incontrada; Achille Lauro; Lda; Fiorella Mannoia; Vincenzo Salemme; Eros Ramazzotti; Alessandro Siani; Mara Venier; Andrea Delogu; Stefano De Martino; Maurizio Casagrande; Clementino; Luchè; Massimo Alberti; Francesco Merola; Rosario Miraggio; Geolier; Lele Blade; Mv Killa; Samurai Jay; Enzo Dong; Vale Lambo; Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

La scaletta

Questa la scaletta del concerto che vedremo sabato su Rai1 con molte canzoni del repertorio di Gigi D’Alessio e duetti inediti.

Non Mollare Mai

Quanti Amori con Eros Ramazzotti

Un’Emozione Per Sempre con Eros Ramazzotti

Più Bella Cosa con Eros Ramazzotti

Omaggio a Carosone con Fiorello

Como Suena El Corazon con Fiorello

L’ammore con Fiorella Mannoia

Quello Che Le Donne Non Dicono con Fiorella Mannoia

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse con Vanessa Incontrada

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato con Alessandra Amoroso

Quello Che Fa Male – LDA

Si Turnasse A Nascere con Alessandro Siani

16 Marzo con Achille Lauro

Mon Amour con Achille Lauro

Stefano De Martino e Andrea Delogu

Come Me con Luchè

Napule – duetto virtuale con Lucio Dalla

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Comme Si Femmina con Rosario Miraggio

Sotto Le Lenzuola con Rosario Miraggio

30 Canzoni con Rosario Miraggio

Guagliune con Enzo Dogg, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay

Como Suena El Corazon con Clementino

Buongiorno con G-Crew

Napule è – omaggio a Pino Daniele