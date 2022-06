Un concerto evento per ripercorrere le tappe fondamentali della carriera di Gigi D’Alessio lunga 30 anni. Su Rai 1 e Radio 2, in diretta da Piazza del Plebiscito dalle ore 21:15, l’artista partenopeo si racconterà tra musica e parole. Tutte le informazioni riguardo il cast di ospiti e le location di Uno Come Te – Trent’anni insieme direttamente dalla conferenza stampa tenutasi a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.

Gigi D’Alessio: “Uno Come Te – 30 anni insieme è un regalo per la mia città e per la mia gente”

Poteva realizzare un evento celebrativo per i suoi trent’anni di carriera in una location come l’Arena di Verona dove l’apparato televisivo era già pronto ma Gigi D’Alessio ha scelto Napoli con tutte le complicazioni del caso e personalmente si è occupato della riuscita delle due date che lo vedono protagonista a Piazza del Plebiscito. La prima, venerdì 17 giugno sold out in diretta su Rai 1 e la seconda il 18 giugno per continuare a festeggiare con il suo pubblico.

Uno come te – Trent’anni insieme è un ringraziamento a chi c’è stato e c’è ancora nonostante i pregiudizi. Avere una carriera trentennale non è scontato soprattutto se sei un’artista del Sud. Gigi D’Alessio si esibirà con un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino e tra i tanti momenti ce ne sarà uno molto speciale: canterà “Non dirgli mai” con un’orchestra tutta al femminili dall’interno del Teatro San Carlo di Napoli.

Tra i tanti ospiti musicali e non saliranno sul palco Amadeus, Rosario Fiorello e Mara Venier. Proprio su nostra sollecitazione, Gigi D’Alessio ha svelato che con Fiorello omaggeranno Renato Carosone mentre con Mara Venier avverrà una sorta di intervista doppia con LDA. Luca D’Alessio sarà accompagnato al pianoforte dal padre mentre canterà un suo brano già conosciuto grazie al percorso compiuto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Durante la conferenza stampa è intervenuto Claudio Fasulo, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time, che ha ricordato il legame tra Gigi D’Alessio e la Rai ma soprattutto ha annunciato una novità. Infatti, durante i break pubblicitari sarà possibile continuare a vedere Gigi D’Alessio esibirsi per il pubblico presente in piazza su RaiPlay attraverso delle dirette esclusive. Inoltre, si è sottolineato quanto l’intrattenimento musicale sia stato rilevante all’interno del palinsesto televisivo da Sanremo all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino:

“La bellezza di Piazza Plebiscito ci permette di tornare a parlare della bellezza italiana, che abbiamo celebrato con The Sounds of Beauty all’Eurovision Song Contest. E da ESC viene il regista Duccio Forzano, fresco dei successi a Torino”.

Gigi D’Alessio, Uno Come Te – 30 anni insieme: ecco, i nomi del cast di venerdì 17 giugno su Rai 1

Amadeus

Alessandra Amoroso

Fiorello

Vanessa Incontrada

Achille Lauro

LDA

Fiorella Mannoia

Vincenzo Salemme

Eros Ramazzotti

Alessandro Siani

Mara Venier

Andrea Delogu

Stefano De Martino

Maurizio Casagrande

Clementino

Luchè

Massimo Alberti

Francesco Merola

Rosario Miraggio

Geolier

Lele Blade

MV Killa

Samurai Jay

Enzo Dong

Vale Lambo

Franco Ricciardi

Ivan Granatino

Con l’aiuto di Rai per il Sociale, durante la diretta di Gigi D’Alessio Uno Come Te – 30 anni insieme, sarà promossa la raccolta fondi attraverso il numero 45592 in soccorso dei bambini ucraini affetti da patologie gravi. La raccolta è stata promossa dalla Fondazione Santobono – Pausillipon di Napoli.