Gigi D’Agostino ha fatto ballare tutti sulla Costa Smeralda portando la sua musica dance al Festival di Sanremo 2024. Un grande ritorno per lui che, dopo la malattia, è stato il super ospite della quarta serata, quella delle cover, della kermesse musicale. Vediamo insieme cosa è successo.

Gigi D’Agostino il ritorno del dj a Sanremo 2024

Grande emozione per il ritorno, dopo la malattia, di Gigi D’Agostino. Il dj era lontano dalle scene da un po’ ma ha fatto ballare tutti con un mix di canzoni da lui preparate. È stato infatti il super ospite della Costa Smeralda, la nave da crociera su cui ogni sera si esibiscono alcuni cantanti e dj scelti da Amadeus.

È stato il conduttore a presentarlo tra una cover e un’altra: “Il Capitano è tornato a farci ballare“. E lui, da dietro la consolle della nave da crociera, ha fatto ascoltare alcuni brani più celebri del suo repertorio: “L’Amour Toujours”, “In My Mind”, “The Rddle”, “La Passion“. Tutti si sono fatti trasportare dalla sua musica che negli anni ha fatto ballare generazioni di giovani e adulti. Il risultato è stata tanta commozione e un lungo applauso da parte del pubblico del teatro Ariston. Un riconoscimento meritato per una colonna portante della musica dance.

La malattia e il ritorno

Luigi Celestino Di Agostino, vero nome di Gigi D’Agostino è soprannominato anche “il Capitano” e “Gigi D’Ag”. Nato nel 1967 a Torino, a dicembre del 2021 aveva commosso i fan comunicando in un post su Facebook il suo stato di salute: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante. Non mi dà pace”. Poi l’annuncio di Amadeus che l’ha voluto con sé nel suo ultimo Festival di Sanremo. Ora Gigi D’Agostino è tornato più carico che mai, pronto a far ballare tutti.