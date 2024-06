‘Gigi, uno come te – L’emozione continua’: quando in tv e ospiti

La Rai anche quest’anno ha deciso di trasmettere in tv una sintesi del concerto di Gigi D’Alessio che ha conquistato Piazza del Plebiscito. Per l’uscita del nuovo album ‘Fra’, il cantante nelle sue otto tappe del capoluogo campano, ha invitato molti amici che hanno collaborato con lui nella realizzazione del suo ultimo lavoro. Vediamo insieme quando vedere in tv il concerto-evento e chi saranno gli ospiti presenti.

Gigi d’Alessio, il concerto arriva in tv su Rai1: cosa vedremo

Appuntamento da non perdere su Rai1 con una sintesi del concerto di ‘Gigi, uno come te. L’emozione continua‘. Il 13 giugno 2024, in prima serata su Rai1 alle ore 21.35 andrà in onda quello che si può definire un vero spettacolo. Tantissimi gli ospiti presenti nelle otto date napoletane (dal 7 al 14 giugno) del suo tour che hanno fatto registrare il sold out in Piazza del Plebiscito. Oltre 100 mila persone hanno ballato i suoi successi.

La prima serata, quella del 7 giugno, ha visto la presenza di Elodie (voce femminile del suo ultimo singolo ‘Nu dispietto’); di Geolier, Annalisa, Francesco Cicchella, i The Kolors, Ernia, Clementino e Guè. Toccante il momento in cui il cantante ha voluto omaggiare Umberto Tozzi con un minuto di applausi da parte del pubblico. Non poteva mancare il figlio di Gigi d’Alessio, Lda, che si è esibito con il padre. L’8 giugno invece è stata la volta di Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Fiorella Mannoia e di nuovo si sono esibiti Francesco Cicchella e Clementino.

I brani in scaletta

La scaletta dello show racchiude oltre 30 anni di successi di Gigi D’Alessio e prevede brani come “Non mollare mai” (che ha aperto lo show), “Il cammino dell’età”, “Quanti amori“, “Como suena el corazon“. E ancora “Non dirgli mai” (cantata del pubblico), “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere“. Ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra” cantate dal vivo con Elodie, Geolier e la Amoroso.