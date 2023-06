Cresce l’attesa per Giffoni Film Festival 2023, l’evento cinematografico giunto alla sua 53esima edizione, in programma dal 20 al 29 luglio. Un posto felice, dove l’arte diventa occasione di incontro, confronto e crescita. Un luogo dove trovarsi e ritrovarsi diventa necessario, un’esperienza di giovani e per i giovani, che durante la kermesse cinematografica hanno la possibilità di raccontare il talento ed esaltarlo. Una celebrazione che sa di passione che vede protagonisti in questo viaggio dagli oltre 6500 juror provenienti da ben 30 nazioni. Ma come ogni festival l’attesa è soprattutto per gli ospiti: quest’anno tra i nomi che impreziosiranno la 53esima edizione ci saranno Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio, star della seguitissima e fortunatissima serie tv “Mare Fuori”. Ma andiamo a vedere tutte le novità e gli altri ospiti di Giffoni 53.

Giffoni Film Festival 2023, ospiti Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio da “Mare Fuori”

Saranno proprio i ragazzi, infatti, che durante le giornate del Giffoni Film Festival 2023 incontreranno alcuni dei volti più amati del piccolo e grande schermo, che hanno fatto dell’arte una vera e propria ragione di vita: Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo, Federico Cesari e Pilar Fogliati, sono solo alcuni tra gli ospiti della kermesse cinematografica. Tra gli ospitati figurano infatti anche: Erri De Luca e Antonio Albanese. Ma andiamo a scoprire di seguito il programma della manifestazione e le giornate in cui interverranno gli ospiti.

Programma e ospiti in calendario a Giffoni 2023

Ecco di seguito gli ospiti che interverranno durante le giornate del Giffoni Film Festival 2023 e il calendario con le date.

ERRI DE LUCA a Giffoni il 20 LUGLIO

GIACOMO GIORGIO a Giffoni il 23 LUGLIO

ANTONIO ALBANESE a Giffoni il 25 LUGLIO

MATTEO PAOLILLO, a Giffoni il 27 LUGLIO

FEDERICO CESARI, a Giffoni il 28 LUGLIO

PILAR FOGLIATI a Giffoni il 29 LUGLIO

Come raggiungere Giffoni Film Festival 2023

Per coloro che volessero immergersi nel fantastico mondo del Giffoni Film Festival 2023, ecco le soluzioni per raggiungere la località in provincia di Salerno: