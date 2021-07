Giffoni 2021: gli ospiti, anteprime e film in concorso. Il programma

Il Festival di Giffoni 2021 sta per ripartire: dal 21 al 31 luglio da Giffoni Valle Piana. Inoltre quest’anno si festeggiano i 50 anni della manifestazione nata appunto mezzo secolo fa dall’allora diciottenne Claudio Gubitosi. Cosa ci aspetta tra film in anteprima, star del cinema e della musica? Scopriamolo assieme.

Giffoni 2021: tutte le date e tutti gli ospiti che interverranno alla manifestazione

La manifestazione sarà ricca di ospiti e qui di seguito vi elenchiamo tutti coloro che vi prenderanno parte e la data esatta della loro presenza:

Paolo Calabresi (22 luglio)

Valerio Lundini e Fanelli (22 luglio)

Chiara Francini (22 luglio)

Giusy Buscemi (il 22 luglio)

(il 22 luglio) Giulia Salemi (23 luglio)

Carolina Crescentini (23 luglio)

Khaby Lame (23 luglio)

(23 luglio) Gino Strada (23 luglio)

Ferzan Ozpetek (24 luglio)

(24 luglio) Andrea Crisanti (24 luglio)

Lillo (25 luglio)

Salvatore Esposito (25 luglio)

Alessandro Preziosi (26 luglio)

(26 luglio) Erri De Luca e Maurizio De Giovanni (27 luglio)

Anna Valle (27 luglio)

(27 luglio) Claudia Gerini (28 luglio)

The Jackal (28 luglio)

Marco Damilano (28 luglio)

i Ragazzi del cinema America di Roma (28 luglio)

Me contro Te (28 luglio)

Silvio Orlando (29 luglio)

Colapesce/Di Martino (29 luglio)

Edoardo De Angelis (30 luglio)

Mara Venier (30 luglio)

Alessandro Zan (30 luglio)

PierPaolo Spollon (31 luglio)

Per quanto riguarda, la regina della tv, Mara Venier dovrebbe prendervi parte ma non è sicuro. Come si evince dall’elenco ci sono molte personalità che spaziano dal mondo del cinema a quello della televisione, non dimenticando la musica.

Questo perché, il Festival di Giffoni si conferma un punto di riferimento per le giovani generazioni non solo per quel che riguarda il Cinema ma in generale la cultura e ad ogni campo del sociale. Basti pensare che tra gli ospiti ci sarà anche Khabi Lame, il TikToker più famoso al mondo, con 82 milioni di followers, la cui presenza è prevista il 23 luglio. Quindi non solo Cinema ma tutto ciò che ruota intono al mondo dei più giovani.

Inoltre, c’è grande attesa per i film in anteprima, l’action movie Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt.

Festival di Giffoni 2021: programma e film

Tra gli ospiti istituzionali è prevista anche la presenza di Alessandro Zan, parlamentare e attivista Lgbtq+. Ci saranno poi degli eventi speciali imperdibili che possiamo sintetizzare in:

Leo Gassman (figlio di Alessandro e nipote di Vittorio) presenta I Croods 2 (il 23 luglio), pellicola d’animazione in cui ha prestato la voce con il papà;

(figlio di Alessandro e nipote di Vittorio) presenta I (il 23 luglio), pellicola d’animazione in cui ha prestato la voce con il papà; Poi il 24 luglio ci saranno il cast e il regista di “ Ancora più bello” (nelle sale a settembre), sequel del teen drama rivelazione dello scorso anno, “Sul più bello”;

(nelle sale a settembre), sequel del teen drama rivelazione dello scorso anno, “Sul più bello”; E poi il 28 i protagonisti di “Me contro te” che presenteranno una clip sul film, che uscirà nelle sale il 18 agosto.

Giffoni 2021: la musica e gli ospiti musicali

Per quel che riguarda la musica, torna il Giffoni Music Concept, un format di 11 live serali con 25 artisti italiani tra cui:

Gazelle (il 22),

Carl Brave (il 24),

Clementino (il 25),

Diodato (il 26),

Franco126 (il 28),

Colapesce e dimartino (il 29),

Sottotono (il 30)

Noemi (il 31).

I film in anteprima al Giffoni Festival 2021

Per quel che riguarda i film in anteprima si parte con il documentario dedicato ai 50 anni del festival dal titolo This is Giffoni (il 21), Si prosegue poi con Aibo – Spirito dell’Amazzonia (il 22), dedicato all’amore per l’ambiente, seguito dalle avventure di Capitan Sciabola e il diamante magico (il 25).

Grande attesa per “Jungle Cruise” l’action movie con The Rock ed Emily Blunt che arriva nelle sale italiane il 28 e su Disney+ il 30.

Si passa poi ad un classico come “Il giro del mondo in 80 giorni” (il 27), al romanticissimo “Quello che non so di te” (il 28) fino al gioiellino d’animazione Vivo (il 31 al festival e prossimamente su Netflix).

Giffoni 2021: la giuria composta da giurati dai 3 anni in su