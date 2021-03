Gianni Morandi stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è scivolato. Incidente nella sua casa di campagna per il cantante emiliano trasportato all’ospedale di Bologna e poi a quello di Cesena specializzato in ustioni.

Gianni Morandi incidente in campagna: come sta?

Attimi di paura per Gianni Morandi che è stato ricoverato presso l’ospedale di Cesena dopo un incidente accidentale avvenuto in campagna a a San Lazzaro di Savena. Cosa è successo? A raccontarlo è stato il suo entourage che ha spiegato la dinamica dell’incidente:

“stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è scivolato in avanti e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di trasferirlo a Cesena in un centro specializzato“.

Il cantante, nonostante la caduta e le ustioni riportate alle mani e gambe, è riuscito a fare ritorno a casa per chiedere aiuto. Poco dopo sono arrivati i soccorsi: Morandi è stato trasportato all’ospedale di Bologna. Successivamente vista la gravità delle ustioni riportate, il cantante di Monghidoro è stato trasferito presso il centro grandi ustionati del Bufalini dell’Ospedale di Cesena.

L’entourage ha prontamente chiarito che le condizioni del 76enne cantante sono buone: deve semplicemente curare delle ustioni riportate dopo le caduta alle mani e alle gambe.

Gianni Morandi, la foto su Instagram prima dell’incidente

Basti pensare che Gianni Morandi, poco prima dell’incidente in campagna, aveva postato una foto su Instagram sorridente e felice mostrando i suoi nuovi guanti da lavoro. “Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…#autoscatto #lavoriincampagna #marzo2021 #bologna” aveva scritto il cantante nella didascalia a corredo della foto in cui si mostrava a bordo del trattore pronto ad occuparsi della sua campagna.

Morandi da diversi anni vive con la moglie Anna in una bellissima casa a a San Lazzaro di Savena ubicata nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Un’abitazione con una grandissima campagna con tanto di orto di cui si occupa personalmente il cantante di Monghidoro.