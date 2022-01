Gianni Morandi resta in gara a Sanremo 2022. E’ questa la decisione della Rai e della Direzione Artistica del Festival, in merito al rischio squalifica dalla kermesse canora del cantante bolognese, dopo la diffusione di un video con il brano inedito che Morandi presenterà al prossimo Festival di Sanremo. Vediamo nel dettaglio cosa ha deciso la Rai e quali sono le motivazioni che hanno portato a tale scelta.

Gianni Morandi resta in gara a Sanremo 2022: la nota della Rai

“In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72mo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente”. – Con una nota la Rai e la Direzione Artistica del Festival di Sanremo comunicano la non esclusione di Gianni Morandi dalla kermesse canora.

“Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi”. – Conclude la nota della Rai.

Il brano pubblicato in rete per errore

Il rischio di squalifica dal prossimo Festival di Sanremo 2022, si è presentato quando sull’account Facebook di Gianni Morandi è apparso un video con il brano dal titolo “Apri tutte le porte” in gara alla prossima edizione di Sanremo 2022. Successivamente il video è stato cancellato. Il video con la canzone avrebbe ricevuto numerosi commenti prima di essere cancellato. Tutto ciò è stato riportato da All Music Italia che – stando a quanto raccontato – avrebbe ricevuto dai suoi utenti delle segnalazioni circa lo svolgimento dei fatti.

Gianni Morandi come Fedez

Il rischio squalifica dal Sanremo 2022 è ormai superato, Gianni Morandi e la sua canzone “Apri tutte le porte”, scritta per l’occasione da Jovanotti e prodotta da Mousse T, restano in gara. L’anno scorso era accaduto anche a Fedez in gara con Francesca Michielin. Il rapper aveva pubblicato una stories su Instagram in cui provava “Chiamami per Nome”, brano in gara alla scorsa edizione del Festival di Sanremo.