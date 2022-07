Gianni Morandi torna con un nuovissimo singolo dal titolo “La Ola“, brano scritto appositamente per lui da Jovanotti. Prosegue la collaborazione tra i due artisti dopo il grande successo di “Apri tutte le porte”, canzone seconda classificata al Festival di Sanremo 2022.

Gianni Morandi: dopo “Apri tutte le porte” esce con il nuovo singolo “La Ola”

L’accoppiata Gianni Morandi e Jovanotti ha in serbo un’altra sorpresa per il pubblico italiano. Dopo aver fatto cantare e ballare la platea del Teatro Ariston di Sanremo e il pubblico italiano con la super hit “Apri tutte le porte”, i due artisti hanno collaborato ancora una volta. Si chiama “La Ola“, il nuovo singolo di Morandi scritto da Jovanotti e in uscita da venerdì 15 luglio in tutte le radio e piattaforme streaming.

Si tratta di un brano trascinante e dal sapore tipicamente estivo che ha tutte le carte in regole per diventare un tormentone dell’estate 2022. Scritto sulle note trascinanti di una bachata dal sapore unico, LA OLA ci regala un Gianni Morandi davvero inedito e sorprendente. Proprio l’artista ha presentato così il brano:

LA OLA è il terzo brano che Jovanotti ha scritto per me ed è un po’ diverso dagli altri. È più romantico, cantabile, ma pur sempre un pezzo estivo, da ballare. Emana vibrazioni positive. Una canzone d’amore, dedicata alla vita e alla sua bellezza”.

Dopo “L’Allegria” e “Apri tutte le porte“, terzo classificato al 72° Festival di Sanremo e certificato Disco di Platino, il sodalizio Morandi-Jovanotti si conferma inossidabile. Del resto Jova ha fortemente voluto l’amico Gianni anche sul palcoscenico del Jova Beach Party che sta registrando sold out in tutte le spiagge italiane.

“Passare l’estate sul palco di Jovanotti è bellissimo, una vera botta di energia, una carica di entusiasmo! Il Jova Beach Party è uno spettacolo unico al mondo, dal primo pomeriggio fino a tarda sera con la presenza costante di Lorenzo insieme a grandi cantanti, artisti, musicisti, gruppi italiani ed internazionali. È impossibile capire la bellezza di questo show se non vivendolo completamente. Continuerò ad andare ospite al Jova Beach Party e spero ci sarà l’occasione di cantare LA OLA anche davanti al pubblico di Lorenzo. Ne sarei felice e onorato” – ha dichiarato proprio Morandi.

LA OLA è un brano d’amore e si presenta come un inno alla vita dove convivono insieme il ritmo latino alla travolgente passionalità della Romagna e alla carezza delle magiche atmosfere della riviera.

Gianni Morandi a Sanremo 2023: “La telefonata di Amadeus è stata una vera sorpresa”

Gli impegni di Gianni Morandi non finiscono qui, visto che a febbraio 2023 sarà impegnato nella vesti di co-conduttore del 73esimo Festival della Canzone Italiana. “La telefonata di Amadeus è stata una vera sorpresa, non mi aspettavo mi facesse una proposta del genere” – ha detto il cantante di Monghidoro che ha aggiunto:

Quando mi ha telefonato per chiedermi di essere co-conduttore del Festival di Sanremo ho subito accettato, onorato della bellissima e stimolante proposta. Sono stato a Sanremo tante volte in gara, altrettante volte come ospite, e per due anni come conduttore (nel 2011 e nel 2012). Questo sarà per me un ritorno importantissimo sul palco dell’Ariston, uno dei più prestigiosi per la musica italiana. Negli ultimi anni Amadeus ha fatto davvero un grandissimo lavoro nel selezionare i brani in gara. Le canzoni uscite da Sanremo sono diventate dei grandissimi successi, stanno lasciando un segno nella storia della musica italiana. E io non vedo l’ora di iniziare questa entusiasmante avventura!”.

