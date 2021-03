Gianni Morandi su Instagram e su Facebook ha rassicurato tutti i fan. Il cantante, dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa delle ustioni riportate su mani e braccia, ha finalmente postato un video che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Morandi, seppur fasciato, appare in buona forma, combattivo e sorridente. Neppure questo incidente riuscirà a fermarlo. Cosa è accaduto?

Gianni Morandi condizioni di salute: l’incidente con il fuoco

Era l’11 marzo scorso quando si è appresa la notizia del ricovero in ospedale di Gianni Morandi. A causa di un incidente in campagna, Morandi, dal Maggiore di Bologna, era stato portato al centro grandi ustionati di Cesena.

Il suo staff aveva fatto sapere che: ”Stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione“. Proprio nel pomeriggio Morandi aveva postato una foto sul trattore con indosso grandi guanti per le sue leggendarie mani. Proprio le mani sono state quelle a riportare maggiori danni, così come le gambe.

Tutti si sono preoccupati per Morandi e per un paio di giorni tutti sono rimasti in apprensione. Sembrava infatti che una delle sue mani dovesse subire un intervento delicato, per fortuna, però, in seguito, grazie ad ulteriori accertamenti, i dottori l’hanno scongiurato.

I fan sono stati attentissimi ai social del cantante bolognese. Qualche giorno fa era stato notato qualche piccolo commento di Morandi che rispondeva alle persone che gli mandavano tutto il loro affetto.

Solo oggi, 21 marzo, a distanza di 10 giorni, è giunto un video pronto a rassicurare tutti.

Morandi sui social: le sue parole rassicuranti e le immagini divertenti

“È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi…. Video di Anna“.

Insomma Morandi ha voluto condividere con tutti i suoi progressi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Sotto i video postati su Instagram e Facebook c’è stata subito una pioggia di commenti. Al cantante è giunto un sacco di affetto da parte di chi lo supporta da anni e anni, ma anche da parte degli utenti social a cui, attraverso quelle immagini, ha comunque trasmesso grande forza e coraggio.

Nel video Morandi ha utilizzato la canzone di Jovanotti: “Sono un ragazzo fortunato …“. L’artista ha sottolineato così come le cose gli siano andate tutto sommato bene.