Sapete qual è il bello di viaggiare con un artista? Che senza averlo previsto, ci si potrebbe ritrovare ad assistere ad uno show in diretta e completamente gratis! E’ quanto accaduto ieri ai passeggeri di un volo di linea che li conduceva dall’isola di Malta alla Calabria.

La loro fortuna è stata quella di imbattersi in Gianni Morandi che, da uomo di spettacolo di lungo corso qual è, non si è lasciato sfuggire l’occasione di improvvisare una performance che gli è valsa, come al solito, gli applausi di tutti. Ecco come è andata.

Gianni Morandi canta davanti ai passeggeri dell’aereo di ritorno in Italia

I passeggeri di un aereo che ieri ha effettuato la tratta da Malta alla Calabria, hanno avuto il piacere di assistere, in maniera del tutto estemporanea, ad un “concerto live” di Gianni Morandi.

L’eterno ragazzo di Monghidoro infatti, attraverso l’interfono, ha dato il via ad uno show il cui video, in queste ore, impazza sul web. Morandi, fra l’approvazione generale, ha intonato alcuni dei suoi brani più celebri, da C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a Un mondo d’amore, passando per tanti altri successi.

Il pubblico ha partecipato attivamente, tanto da far esclamare al cantante “le sapete tutte!”.

I video di Gianni Morandi

In tempo di smartphone e social nulla sfugge. I passeggeri dell’aereo, imbracciando i loro telefonini, non hanno mancato di riprendere l’inattesa esibizione ed ora i video impazzano in rete.

Un fuori programma tanto inaspettato quanto gradito, che di certo ha reso il viaggio molto più divertente del solito. Morandi del resto, sulla cresta ormai da decenni, è uno dei beniamini del pubblico italiano, che dopo tanto tempo non smette né di seguirlo né di apprezzarlo.