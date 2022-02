E’ tornato in gara dopo 22 anni al Festival di Sanremo e il suo brano “Apri tutte le porte” sta già riscuotendo un ottimo successo. Gianni Morandi si è esibito nella prima serata e le sue lacrime hanno commosso il pubblico.

Gianni Morandi e la prima serata del Festival di Sanremo

Noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato alla conferenza stampa e abbiamo chiesto a Gianni quali sono state le sensazioni che ha provato una volta salito sul palco. Il cantante ha ammesso di essersi emozionato: “L’emozione di quella sera è stata l‘accoglienza del pubblico e lì mi sono commosso, ho rivisto i miei 60 anni di musica che mi passavano davanti. Mi sono proprio detto: Che bello essere qui”.

Dopo l’esibizione, Gianni Morandi ha ricevuto le congratulazioni da parte di Jovanotti, suo amico e autore del brano in gara: “Jovanotti mi ha chiamato subito e mi ha fatto i complimenti. Ci sentiamo praticamente ogni giorno e siamo molto felici delle reazioni della gente”.

Qualcuno chiede a Gianni se nella vita ci siano state porte che si è pentito di aprire. Con la sua solita schiettezza, Morandi ha confidato di aver attraversato momenti difficili: “Ci sono ovviamente tante porte che mi pento di aver aperto, ma la vita è così. Dopo il grande successo ottenuto all’inizio, con l’avvento di nuova musica, pensavo il mio tempo fosse finito… e invece eccomi ancora qua. La vita di un artista è sempre un altalena di successi e insuccessi: io sono ancora qua e faccio quello che amo. La gente paga i biglietti e viene a vedermi, non c’è soddisfazione più grande per me”.

Gianni Morandi parla poi dei giovani in gara e spiega che il livello del cast è molto alto: “I ragazzi sono molto più sicuri e determinati rispetto a come siamo noi con tanta esperienza sulle spalle. Anche io da ragazzino facevo tutto con leggerezza. Prima di andare sul palco ero io che chiedevo a loro consigli, perché i ragazzi di oggi sono più preparati, non ho nulla da insegnare, forse può esserci uno scambio ma loro sono tecnologicamente preparatissimi e svegli. Passano gli anni e la responsabilità cambia. Ci sono dei ragazzi davvero bravi: Rkomi, Blanco e Mahmood. Se qualcuno mi chiedesse di partecipare ad una loro canzone lo farei volentieri”.

Gianni Morandi ha saputo conquistare le nuove generazioni dimostrandosi al passo con i tempi anche in materia social. Non a caso, Morandi ha rischiato la qualifica proprio per aver postato un breve pezzo del brano in gara sui social. Il cantante si è poi scusato. A proposito di social, Morandi ha dichiarato: “Ho scoperto Facebook e Instagram pochi anni fa e sono un mezzo straordinario. Se li usi bene per contattare le persone difficilmente ti dicono una cosa finta. Magari ti mandano a quel paese, ti criticano, ti insultano però ti danno anche dei consigli. Bisogna sempre rispondere in maniera garbata anche a chi ti dice: ‘Oh è ora che vai in pensione!’. Tu allora fai un sorriso e dici: ‘Dai, aspetta ancora qualche mese’”.

Dopo le collaborazioni con numerosi artisti e il tour con Claudio Baglioni, Gianni Morandi è pronto per un’altra sfida. Il cantante vorrebbe infatti fare un tour con Barbara Streisand.