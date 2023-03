Esattamente 20 anni fa, il 24 Gennaio 2003, moriva nella “sua” Torino Gianni Agnelli, l’Avvocato. Una vita intensa la sua, sempre sotto i riflettori, privilegiata sotto alcuni aspetti, ma non priva di enormi dolori. Gianni Agnelli, che si appartenga alla schiera dei suoi estimatori oppure no, è stato un protagonista del nostro tempo e certamente uno dei personaggi più iconici dell’Italia del XX secolo. Stasera Rai Tre lo ricorda con uno speciale a lui interamente dedicato.

Gianni Agnelli in arte l’Avvocato: stasera lo speciale di Rai3 in ricordo dell'”Avvocato” più celebre del nostro Paese

Giovanni Agnelli, noto come Gianni, è stato l’Avvocato per antonomasia, sebbene non abbia mai esercitato questa professione rivolgendo altrove i suoi interessi. Tanti, tantissimi.

Su tutti, si ricordano quelli per la Fiat, le Ferrari e la Juventus, ma anche la passione per le donne lo ha spesso portato sulle copertine dei giornali di cronaca rosa. Stasera Rai Tre lo ricorda con il documentario Gianni Agnelli in arte l’Avvocato, con introduzione di Antonio Di Bella. L’inizio è previsto per le 21.20 circa.

Il programma ripercorre le tappe salienti della vita privata e professionale di Agnelli, e non solo ne ricorda gli aspetti positivi e a volte addirittura trionfalistici, ma anche i drammi, a cominciare dal suicidio del figlio Edoardo e dalla prematura scomparsa dell’adorato nipote Giovannino, ucciso da un cancro nel 1997. Gianni Agnelli in arte l’Avvocato si avvale del contributo di molte immagini di repertorio e delle testimonianze di chi l’Avvocato lo ha conosciuto di persona.

Interventi e testimonianze

Sono in tanti nel corso del documentario, a raccontare le proprie esperienze legate alla figura di Gianni Agnelli. Fra questi citiamo i nipoti John e Lapo Elkann, i giornalisti Ezio Mauro e Paolo Mieli, gli sportivi Marcello Lippi e Michel Platini, rispettivamente allenatore ed ex giocatore dell’amata Juventus, e Jean Todt, ex amministratore delegato dell’altrettanto adorata Ferrari.