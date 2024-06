Gianmarco Saurino è stato uno dei premiati ai Nastri d’argento – Grandi serie 2024, insieme al regista Marco Pontecorvo, per ‘Per Elisa – il caso – Il caso Claps. L’attore ha raccontato l’emozione che ha provato a interpretare questo ruolo e i progetti futuri che la famiglia sta attuando per realizzare i sogni della giovane scomparsa il 12 settembre del 1993. Vediamo insieme cosa ha detto.

Gianmarco Saurino: “In Per Elisa, abbiamo raccontato una storia vera col cuore”

Noi di Superguidatv eravamo presenti alla conferenza stampa di premiazione dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2024 che ha visto la presenza di Gianmarco Saurino. L’attore ha spiegato cosa ha significato interpretare per lui Gildo Claps, il fratello di Elisa.

“Raccontare quella che è stata una storia vera è sempre una responsabilità importante per chi fa un mestiere come il mio. La storia di un omicidio come quello di Elisa Claps, della sua sparizione, di tutte le convivenze tra Chiesa Cattolica, magistratura sono temi importanti da trattare in un progetto Rai e restituisce secondo me la dignità e il valore della tv di Stato quando c’è ed è fatta bene“.

L’attore rivela poi le parole di mamma Filomena:

“Il primo giorno di riprese ci ha detto: ‘noi il cuore per Elisa purtroppo lo abbiamo perso, voi metteteci tutto quello che avete’. E questo abbiamo fatto, anche in nome di Gildo“.

Il progetto di beneficenza in Africa in nome di Elisa: aprirà un ambulatorio in Congo

A Potenza in tanti sono scesi in strada ricordando Elisa e il suo sogno, quello di diventare medico, non svanirà.

“Gildo Claps ha ricevuto un compenso per la sua partecipazione e scrittura nella serie che lui ha rifiutato. Ha deciso di aprire un laboratorio in Africa perché il sogno di Elisa era quello di lavorare per Medici Senza Frontiere e quindi questo compenso è andato all’apertura di un ambulatorio che andiamo a inaugurare a settembre in Congo. Andremo io, Gildo, Pablo Trincia che è l’autore del podcast su Elisa che è uscito poco prima della nostra serie“.

Anche i produttori hanno deciso di devolvere una parte dei loro proventi a questa causa.