Gianluca Vacchi ha annunciato che la figlia primogenita è stata operata, commuovendo il web. Sono, infatti, giorni difficili per l’imprenditore e la compagna Sharon Fonseca, da cui l’imprenditore ha da pochi mesi avuto la primogenita Blu Jerusalema. In rete, Vacchi ha pubblicamente dato annuncio che la piccola ha subito questa settimana un intervento al palato, spiegando che Blu è nata con una malformazione.

Gianluca Vacchi annuncia che la figlia Blu è stata operata per malformazione

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca davano alla luce la loro primogenita Blu alcuni mesi fa, per poi darne lieto annuncio a mezzo social con una serie di post condivisi con i follower su Instagram. Ma, in queste ore, sul noto social è giunto un importante annuncio da parte di Gianluca Vacchi su un problema importante della piccola Blu.

Si tratta di un post che l’imprenditore ha pubblicato sul suo profilo Instagram, contenente un tenero scatto che immortala Vacchi mentre tiene tra le braccia la primogenita, corredato dal messaggio in cui lui spiega che la neonata ha subito un intervento. Come viene spiegato nella descrizione del post rivelatorio, Blu è nata con una malformazione congenita al palato, chiamata palatoschisi. Motivo per cui la piccola si è sottoposta a soli 5 mesi ad un intervento chirurgico, nella giornata di lunedì 12 aprile 2021.

Il messaggio che commuove il web

Gianluca Vacchi ha dato annuncio dell’intervento della figlia Blu, con un post condiviso sul suo profilo Instagram in queste ore. “Lunedi, il nostro piccolo angelo Blu è stata operata per correggere la palatoschisi congenita. – comincia così l’annuncio social postato a corredo della foto rivelatrice dell’imprenditore-. Sono stati giorni molto difficili. Vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata”.

Poi, Gianluca Vacchi non nasconde di sentirsi realizzato come padre per aver dato al mondo una creatura come Blu: “Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza…voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon”.

Infine, il messaggio intimista di Gianluca Vacchi si conclude con parole di sensibilizzazione sulle malformazioni congenite, che colpiscono molte famiglie: “Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli”.

Tra i commenti social degli internauti, a margine del post rivelatorio, si leggono tra i più struggenti: “Forza, siete una grande famiglia”, “Fieri di questa famiglia”.