Gianluca Grignani è tornato con il singolo I Bei Momenti. Il brano, da oggi, è accompagnato dal videoclip presente su Youtube che vede alternarsi situazioni difficili, emozioni contrastanti e che tutti abbiamo vissuto in qualche modo.

Gianluca Grignani sceglie come protagonista del singolo “I Bei Momenti” Georgette Polizzi

L’artista ha scelto come protagonista del videoclip Georgette Polizzi. La stylist e creator digitale è nota al grande pubblico per aver partecipato al programma televisivo Temptation Island ma soprattutto per una storia personale importante, dolorosa e a lieto fine dal momento che è in dolce attesa.

Georgette Polizzi, nel videoclip de I Bei Momenti, incarna il simbolo della rinascita e di una forza consapevole in grado di portare avanti le proprie battaglie contro tutti e tutto. La vita, spesso, mette davanti all’individuo tanti ostacoli ma solo chi riesce a superarli può definirsi un combattente.

Il coraggio, la dignità, la determinazione, la rabbia, la paura sono solo alcuni degli stati d’animo raccontati con immagini forti e d’impatto che si susseguono nel videoclip de I Bei Momenti di Gianluca Grignani.

“Canto, dando voce a chi non riesce a farsi sentire, nelle proprie battaglie quotidiane per dar spazio e coraggio a coloro che, non riescono ad affrontare gli ostacoli della vita ma anche per coloro che vivono la propria battaglia con dignità e determinazione”

Gianluca Grignani: il nuovo progetto è la trilogia Verde Smeraldo

Il brano, segna il ritorno di Grignani. Dopo aver pubblicato i singoli Tu che ne sai di me, Dimmi cos’hai e Non dirò il tuo nome, l’artista si è preso del tempo per comunicare al meglio la pubblicazione della trilogia – composet dal titolo Verde Smeraldo. La prima parte del progetto sarà distribuito a fine anno da Falco a metà e Sony Music Italia.

Il nuovo progetto artistico di Gianluca Grignani vede l’unione di musica e parole che raccontano la realtà quotidiana. Le gioie e i dolori, le violenze ricevute dalle donne e i diritti negati in base alla sessualità. La produzione dell’intero progetto è durata cinque anni perchè l’artista ha voluto ricercare i suoni, le melodie e le parole adatte. Si ritrovano il blues e il rock ma anche molti suoni già presenti in uno dei suoi lavori più importanti, ovvero La fabbrica di plastica.

Il videoclip de I Bei Momenti è diretto da Claudio Zagarini e tra i ringraziamenti sono da notare quelli per DJ Jad, Gabriele Parpiglia, Giuseppe Carriere, Nicole Persico, Clarissa Bellinello, Andrea Fagiuoli, Claudio Miele e Shaila Gatta.

I Bei Momenti di Gianluca Grignani, la video clip ufficiale