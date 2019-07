Ospite nella terza puntata de La sai l’ultima? 2019, Giancarlo Magalli viene accolto con queste parole dal conduttore Ezio Greggio: “Finalmente sulle reti Mediaset“, dice infatti il padrone di casa. Magalli, però, sembra proprio non voler lasciar cadere lì il discorso e subito sottolinea: “Ci vengo con molto piacere – dice -. Grazie popolo di Mediaset. Che bella accoglienza. Non vado più via”. Insomma, cos’avrà voluto dire il popolare conduttore Rai nella recente ospitata tv registrata per Canale 5? Qui il video ufficiale del 5 luglio per rivedere il momento con protagonista l’amato presentatore di 72 anni.