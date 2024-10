Giancarlo Magalli: “Io e Adriana Volpe ci siamo abbracciati, pace fatta”

Pace fatta tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Dopo anni di diatribe mediatiche e legali, l’ex conduttore de I Fatti Vostri si è riappacificato con la collega con un lungo abbraccio: «non ne potevamo più».

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: è pace fu!

Tutto è bene quel che finisce bene verrebbe da dire leggendo le dichiarazioni di Giancarlo Magalli su Adriana Volpe. A distanza di tantissimi anni di una diatribe legale e mediatica che ha coinvolto i due ex conduttori de I Fatti Vostri, finalmente è giunto il lieto fine. La pace è arrivata dopo la decisione del Tribunale di Roma pronunciatosi con tanto multa e risarcimento danni a spese di Magalli “reo” di aver pubblicato un post sessista sui social nei confronti della Volpe.

Nonostante la multa e il risarcimento che Magalli dovrà pagare ad Adriana Volpe tra i due è arrivato il sereno. «L’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato» – ha detto il conduttore dalle pagine del Corriere della Sera.

Colpo di scena nella lunghissima diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. I dissapori tra i due hanno tenuto banco per anni e il clima a “I Fatti Vostri” non era, di certo, idilliaco.

Giancarlo Magalli dopo la pace con Adriana Volpe un programma insieme?

Non solo, Giancarlo Magalli parlando della diatriba scoppiata diversi fa a I Fatti Vostri con Adriana Volpe ha sottolineato: «non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo». Chissà che i due non possano davvero tornare insieme a condurre un nuovo programma in tv.

Del resto Giancarlo Magalli sta uscendo da una bruttissima malattia che ha cambiato la sua vita. «Non tutti mi sono rimasti vicino. E questo mi ha insegnato che le persone care sono da proteggere. Quando mi hanno diagnosticato un linfoma non-Hodgkin mi hanno dato due mesi di vita» – ha raccontato il conduttore che con le giuste cure è riuscito a controllare la malattia. In un momento così difficile, Magalli si è reso conto di chi gli fosse veramente amico e chi no: «con alcuni compagni di strada i rapporti sono ancora molto solidi, per dire con Pippo Baudo c’è grande affetto. Però ci sono cose strane, per esempio Pippo Franco non lo sento più. Intendiamoci: se ci incontriamo ci salutiamo con affetto, però non ci frequentiamo. Capita».