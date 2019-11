Giancarlo Magalli e la figlia Michela a ruota al libera al Maurizio Costanzo Show 2019. Ospiti nella puntata di ieri sera, 20 – 21 novembre, il conduttore de I Fatti Vostri e la ‘piccola di casa’, che per lavoro fa l’influencer, si sono raccontati davanti alle telecamere del programma di Canale 5. “A me piacerebbe avere qualcosa di mio, realizzarmi col mio nome per non essere sempre considerata la figlia di…“, le parole della ragazza. Ecco il video Witty tv col breve estratto ricavato dall’intervista in studio.