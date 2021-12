Si aggiunge una nuova pagina alla querelle Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Brutte notizie per l’ex conduttore de “I Fatti Vostri” condannato dal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. Non solo, Magalli è stato anche multato e dovrà risarcire l’opinionista del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo.

Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe: condannato e multato

Una vecchia intervista del 2017 rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini è costata davvero cara a Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo, infatti, è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe dal Tribunale di Milano. Il motivo?

Le dichiarazioni rilasciate in quella intervista in cui il conduttore si era pronunciato in merito al caso Weinstein scoppiato per le rivelazioni choc di Asia Argento. Non solo, nel corso dell’intervista Magalli aveva affrontato anche la vicenda di Fausto Brizzi accusato di presunte molestie sessuali ai danni di alcune giovani attrici lasciandosi scappare delle dichiarazioni che non erano piaciute ad Adriana Volpe. Si trattava di allusioni che la Volpe ha interpretato come delle frecciatine rivolte a lei e alla sua carriera. Per questo motivo la conduttrice decise di quererarlo.

A distanza di anni è arrivato il verdetto del Tribunale di Milano che ha accusato Magalli di diffamazione aggravata nei conforti della Volpe. Non solo, il conduttore dovrà risarcire anche i danni economici affrontati dall’opinionista del Grande Fratello: ben 25.000 euro di spese per gli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens e in più una multa di 14mila euro.

Giancarlo Magalli commenta il verdetto sulla querelle con Adriana Volpe

Poco dopo la sentenza del Tribunale di Milano, Giancarlo Magalli ha commentato il verdetto sui social: “dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento“.

Non solo, Magalli ha poco dopo aggiunto ulteriori dettagli lanciando una chiara stilettata ad Alfonso Signorini: “per inciso nella causa eravamo imputati io, il giornalista che mi aveva fatto l’intervista ed aveva cercato di farmi parlare della Volpe (assolto) ed il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata. Per lui la querela è stata ritirata. E di chi parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze, eh…“.