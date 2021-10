Giancarlo Magalli a Verissimo, ospite della puntata del programma di Canale 5 in onda nel pomeriggio di domenica 3 ottobre, ha commentato il selfie che Sonia Bruganelli ha postato sui social provocando il disappunto di Adriana Volpe. Il conduttore ha inguaiato l’amica tanto che di tale intervista si è parlato anche venerdì scorso al GF VIP e sicuramente se ne parlerà ancora. Cosa è accaduto? Cosa ha detto Magalli?

Giancarlo Magalli a Verissimo: il selfie con Sonia Bruganelli

due sabati fa il selfie fra Giancarlo Magalli e Sonia Bruganelli, postato da quest’ultima sui social, ha acceso numerose polemiche. Adriana Volpe, vista la foto, si è subito scagliata contro la collega opinionista del GF VIP e il botta e risposta social è stato epico.

Lunedì, nella puntata del reality, Alfonso Signorini ha cercato di indagare e di capire cosa fosse successo. Sonia Bruganelli ha raccontato di non aver minimamente pensato ad Adriana Volpe e di aver fatto un semplice selfie con un amico incontrato per caso in un ristorante di Roma. Poi? L’intervista rilasciata a Verissimo da Magalli ha leggermente messo nei guai la moglie di Paolo Bonolis. Alfonso Signorini, avute le anticipazioni dall’amica e collega Silvia Toffanin, ha quindi parlato delle parole di Magalli venerdì scorso, in prima serata su Canale 5. Per Adriana e Sonia c’è stata la possibilità di riaccendere il gossip e le polemiche. Cosa ha detto però davvero Magalli?

Ebbene il presentatore a Silvia Toffanin ha svelato: “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare” aggiungendo: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”.

Magalli ha poi concluso lanciando una frecciatina: “Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.

Verissimo: il video Mediaset con l’intervista integrale a Giancarlo Magalli