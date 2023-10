Torna la GialappaShow in tv: conduttori, comici e quando in onda

La GialappaShow è pronta a stupire tutti con una nuova scoppiettante stagione. Confermato alla conduzione della seconda edizione è il Mago Forest, spalleggiato dal duo Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Scopriamo insieme quando andrà in onda la GialappaShow e quali sono le principali novità.

Arriva la seconda stagione della GialappaShow

Dopo il successo della prima edizione, andata in onda ogni domenica dal 21 maggio al 9 luglio 2023 in simulcast su TV8 e Sky Uno, torna la GialappaShow. La prima puntata cambia giorno ed è prevista per lunedì 16 ottobre alle 21.30 sempre su Tv8.

A far ridere gli italiani ci penserà il Mago Forrest insieme ad un cast d’eccezione come i comici Enrique Balbontin, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Andrea Ceccon, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Ubaldo Pantani e Stefano Rapone. Ospiti fissi in studio, sarà la vocal band italiana dei Neri per Caso.

Oltre alla comicità, non mancheranno i commenti ai principali programmi tv come Masterchef, X Factor, Pechino Express, e ai più importanti eventi sportivi. Un occhio particolare sarà riservato ai tormentoni del web. In ogni puntata poi ci saranno tanti ospiti a sorpresa che parteciperanno agli sketch e alle gag dei comici.

Come spiegato dal Mago Forrest nel promo: “Molti la chiamano seconda edizione, noi la chiamiamo reiterazione di reato. Il cast ha viaggiato in stiva, così hanno evitato il fastidiosissimo viaggio in cabina: raddrizza la poltrona, abbassa il tavoletto, tira su la tendina, allaccia la cintura, spegni il cellulare. In stiva nessuno ti dà ordini e stai anche bello fresco”.

Le conduttrici della prima stagione

Ogni puntata della prima stagione è stata co-condotta da un personaggio del mondo dello spettacolo. Abbiamo visto alternarsi, insieme al Mago Forrest, Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi, Valentina Lodovini, Laura Barth e Carolina Crescentini. C’è quindi grande curiosità per chi saranno le nuovi conduttrici del programma per questa nuova stagione.