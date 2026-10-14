L’attesa sta per finire: GialappaShow torna in televisione con una nuova stagione, la sua ottava, pronta a rimettere al centro della scena la comicità irriverente della Gialappa’s Band. L’appuntamento è per domenica 19 ottobre alle 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al timone ritroveremo l’inossidabile Mago Forest, affiancato, puntata dopo puntata, da ospiti e personalità sempre diverse, per dare vita a coppie di conduzione inedite e spesso imprevedibili.

Torna GialappaShow: si riparte il 19 ottobre su TV8. Ecco tutte le novità

A inaugurare la nuova stagione sarà Simona Ventura, che torna a collaborare con Giorgio Gherarducci e Marco Santin dopo oltre trent’anni dalla prima esperienza con la Band. Un ritorno che rappresenta uno dei momenti più attesi della puntata d’esordio e che, come ci hanno raccontato i protagonisti, ha il sapore di un incontro tra vecchi amici.

Accanto alle conferme, non mancano le novità: a partire da Max Angioni, nuovo ingresso nel cast, fino ai personaggi inediti di Brenda Lodigiani, Giulia Vecchio e Ubaldo Pantani. E poi ancora le fiction, le incursioni musicali, i filmati commentati dalla Gialappa’s e quel meccanismo di rinnovamento che negli anni ha reso il programma un appuntamento riconoscibile per il pubblico.

Simona Ventura torna con la Gialappa’s Band: «In televisione ci sono persone che splendono»

Il ritorno di Simona Ventura come co-conduttrice della prima puntata è uno dei temi centrali durante la presentazione della nuova stagione del format che ha avuto luogo nella spettacolare cornice del ristorane Il Marchese a Milano. Dopo Simona Ventura si alterneranno alla co-conduzione anche Bianca Balti e Elio Germano

A raccontare l’entusiasmo per questa collaborazione è Max Angioni, che quest’anno entra ufficialmente nella squadra di GialappaShow. Per il comico, il programma rappresenta una sfida importante, soprattutto considerando il livello raggiunto dai colleghi.

«Ho sempre avuto amore per questo programma», ci ha raccontato Angioni, spiegando di aver proposto idee e spunti che non sempre hanno incontrato il favore della Gialappa’s. L’accoglienza del gruppo, del resto, è stata perfettamente in linea con lo spirito dello show: «Mi hanno bullizzato, schernito e isolato. Quindi bene, direi tutto a posto, tutto secondo i piani».

L’obiettivo, però, è chiaro: riuscire a portare sul palco qualcosa di originale e all’altezza di un cast che negli anni ha costruito personaggi e tormentoni amatissimi. E sulla presenza di Simona Ventura nella prima puntata, Angioni non ha dubbi: «Ci sono persone che lavorano in televisione, persone che sono brave in televisione e poi persone che in televisione splendono. Simona è una di queste».

Anche per il Mago Forest il ritorno della conduttrice ha un significato particolare. Il comico, ormai padrone di casa dello show, ha accolto con ironia la nuova compagna di viaggio, scherzando sul suo rapporto con Ventura e sulla lunga storia che lega quest’ultima alla Gialappa’s Band.

«È stato fantastico», ha commentato Forest, ricordando come il ritorno della conduttrice sia stato accompagnato persino da un improbabile pensiero alla tradizione biblica: per celebrare la “figliola prodiga”, si era valutata l’idea di sacrificare il presentatore. Il problema, ha raccontato scherzando, è che non si riusciva a trovare quello giusto.

Forest, dal canto suo, non sembra intenzionato a programmare troppo quello che accadrà sul palco: «Mi lascerò trasportare, come sempre. Sono curioso di sapere quello che farò. Sono il mio primo spettatore». E quando gli chiediamo se accetterebbe un eventuale invito di Stefano De Martino al Festival di Sanremo, risponde con la consueta ironia: è già stato all’Ariston, si è divertito e, se dovesse arrivare una nuova proposta, ci penserebbe.

Il legame con Ventura è rimasto intatto anche secondo Alessandro Betti, che ha sottolineato quanto sia stato bello ritrovare una conduttrice che il pubblico della Gialappa’s ricorda bene. «Il legame è rimasto lo stesso dopo tanti anni», ha spiegato, raccontando un’atmosfera che ha riportato alla mente le prime esperienze televisive con la Band.

Per Giulia Vecchio, invece, lavorare con Ventura ha significato incontrare una figura che appartiene alla storia del programma, ma anche una personalità capace di portare sul set una propria, riconoscibile follia. Un incontro tra generazioni, con la storia della Gialappa’s da una parte e le nuove interpretazioni comiche dall’altra.

Max Angioni debutta a GialappaShow: «La difficoltà è portare qualcosa a quel livello»

L’arrivo di Max Angioni è una delle principali novità dell’ottava edizione. Il comico si cimenterà con personaggi e situazioni molto diversi tra loro: sarà uno psicologo alle prese con processi mentali che sembrano avere senso soltanto per lui, vestirà i panni di un improbabile cantante reggaeton e parteciperà alla fiction corale Ultimo Appuntamento, dove interpreterà Lele Adani.

Un debutto che lo mette alla prova su più fronti, soprattutto in un contesto in cui il pubblico si aspetta continue sorprese. «La difficoltà è portare delle cose a quel livello», ha ammesso, riferendosi alla qualità e all’originalità del lavoro dei comici che lo circondano.

L’ingresso nel gruppo, come da tradizione, non è stato accompagnato da troppi complimenti. Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno raccontato con il consueto sarcasmo di averlo accolto isolandolo, mentre Stefano Rapone ha confermato che il nuovo arrivato dovrà conquistarsi gradualmente l’affetto dei colleghi. Una sorta di rito di passaggio, perfettamente coerente con l’atmosfera dello show.

La Gialappa’s, intanto, punta a valorizzare il suo ingresso anche attraverso nuove situazioni corali e personaggi inediti. Tra questi, un ruolo particolare sarà riservato alla satira politica, che troverà spazio in una delle nuove storyline della stagione.

Brenda Lodigiani tra Federica Sciarelli, Victoria Cabello ed Ester Ascione

Tra i volti più attesi c’è Brenda Lodigiani, pronta a tornare con alcuni dei suoi personaggi più amati e a introdurne di nuovi. Rivedremo Victoria Cabello, con la sua irriverenza, ed Ester Ascione, l’androide che negli anni è diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell’attrice.

La novità più curiosa, però, riguarda la parodia di Federica Sciarelli. L’idea parte da una domanda tanto semplice quanto assurda: che cosa fa una conduttrice di Chi l’ha visto? quando non ha più il programma da condurre?

«Siamo tutti orfani di Federica», ha raccontato Lodigiani, spiegando di essersi chiesta come viva la conduttrice una volta lontana dalla trasmissione, se continui a guardarla e con chi trascorra le sue serate. Da qui nasce una versione comica di Sciarelli che, privata del suo programma, finisce per inventarsi persone scomparse pur di poterle cercare.

L’attrice ha raccontato di essere quasi ossessionata dal personaggio, tanto da aver sentito la necessità di portarlo sul palco. Ma non è tutto: tra le novità ci sarà anche Serena Autieri, proposta in una versione fortemente caratterizzata dalla sua napoletanità.

Lodigiani ha anticipato un personaggio legato in modo viscerale alla propria città, Napoli, raccontata attraverso un immaginario esagerato e surreale, tra riferimenti alle culture che ne hanno attraversato la storia e occasioni per trasformare ogni situazione in uno spettacolo.

Non mancheranno neppure le incursioni di Annalaisa. Per Brenda, lavorare a GialappaShow significa poter dare forma a idee che spesso partono da una semplice intuizione e che, grazie al confronto con il gruppo, riescono a diventare personaggi veri e propri.

Quando le chiediamo se abbia mai pensato a uno show tutto suo, con tutti i personaggi che ha costruito nel tempo, l’attrice preferisce glissare con una battuta, scherzando sul rischio di perdere il lavoro. Una risposta che restituisce bene il clima del programma e il rapporto di complicità che lega gli artisti alla squadra.

Giulia Vecchio diventa Emma Marrone: «La mia missione è far ridere»

Anche Giulia Vecchio torna con nuove imitazioni. Tra le più attese c’è quella di Emma Marrone, raccontata alle prese con gli haters e con le polemiche che finiscono per diventare quasi un’ossessione. Un personaggio che consente all’attrice di lavorare su un linguaggio diretto, un’energia esplosiva e un atteggiamento che non lascia molto spazio alle mezze misure.

«La mia missione è sempre quella di far ridere», ha spiegato Vecchio, sottolineando come l’obiettivo sia trovare la chiave comica giusta senza perdere di vista l’identità del personaggio. Nel caso di Emma, anche l’accento rappresenta un punto di partenza naturale: «È un accento che mi riguarda abbastanza, è un accento mio personale».

L’attrice ha raccontato di divertirsi nel portare in scena questa energia così particolare, giocando sull’irruenza e sulle reazioni della cantante di fronte alle critiche. Il risultato sarà una parodia che punta a trasformare le tensioni con gli haters in una fonte continua di situazioni comiche.

Vecchio continuerà inoltre a vestire i panni di Lorella Cuccarini, alle prese con musical improbabili ideati, scritti e interpretati da lei stessa, e quelli di Iva Zanicchi, pronta ancora una volta a cercare il mare.

Ubaldo Pantani rilancia Gineprio e prepara nuove parodie

Tra i protagonisti più attesi c’è anche Ubaldo Pantani, che tornerà con alcuni dei suoi personaggi più riconoscibili e con nuove imitazioni. In primo piano ci sarà Gineprio, il nerd dell’amore che continua a cercare la propria anima gemella e che, in questa stagione, avrà la possibilità di uscire dallo studio televisivo.

Il personaggio sarà protagonista di incursioni in diversi eventi, tra palchi e appuntamenti importanti, con la possibilità di comparire anche in studio. Una crescita che Pantani ha descritto con ironia, lasciando volutamente aperte le possibilità di sviluppo.

«È un quadro dove ognuno ci vede qualcosa», ha spiegato parlando di Gineprio e del suo modo di stare al mondo. Un personaggio che, dietro l’apparente rassegnazione, conserva una sua dolcezza e una capacità di adattarsi alle situazioni più diverse.

Non mancheranno poi nuove parodie legate all’attualità televisiva, tra cui quelle di Francesco Chiofalo e Paolo Del Debbio. Pantani non ha voluto svelare troppo sui prossimi personaggi, spiegando di preferire la discrezione anche per ragioni scaramantiche.

La regola che guida le sue scelte, però, è precisa: un personaggio deve sorprenderlo, deve fargli scattare quella risata spontanea che nasce quando un atteggiamento o una dichiarazione sembrano superare ogni aspettativa.

Sensualità a Corte torna con nuovi colpi di scena

Tra gli appuntamenti più attesi della nuova stagione c’è il ritorno di Sensualità a Corte, la fiction con Marcello Cesena e Simona Garbarino che da anni rappresenta uno dei marchi di fabbrica di GialappaShow.

Anche questa volta Jean Claude e Madre saranno al centro di nuove vicende, con una trama che promette cambiamenti e situazioni sempre più surreali. Cesena ha anticipato che la storia partirà da un vero e proprio terremoto: TV8 comincerà a mettere in discussione la permanenza della fiction, proponendo modifiche al cast.

La prima puntata sarà quindi caratterizzata da un evento destinato a sconvolgere gli equilibri dei protagonisti, dando il via a una serie di peripezie che accompagneranno il pubblico per nove puntate.

Garbarino ha scherzato sul futuro di Madre, definendola un’eroina, anzi un’eroina sempre più sopra le righe. La forza della fiction, secondo i due interpreti, sta nel lavoro che si nasconde dietro ogni episodio e nell’affetto che il pubblico ha sviluppato negli anni per i personaggi.

«Ci facciamo un mazzo tanto», ha raccontato Cesena, sottolineando quanto tempo e quanta energia richieda la realizzazione della serie. Un impegno che, secondo gli artisti, ha contribuito a consolidare il rapporto con gli spettatori, ormai affezionati a Jean Claude, Madre e a tutto il loro universo.

Alessandro Betti tra il nuovo citofono, Amos e i personaggi corali

Un altro cambiamento riguarda il citofono di GialappaShow, che in questa stagione sarà affidato ad Alessandro Betti. La produzione ha deciso di cambiare passo dopo l’uscita di scena di Miriam, introducendo Ivan, un personaggio apparentemente più mite e timido, ma non necessariamente innocuo.

Betti sarà inoltre impegnato in una nuova versione di Amos, che cercherà di ritagliarsi spazio attraverso televendite e telepromozioni, oltre a partecipare alle situazioni corali del programma.

Tra le novità annunciate dall’attore c’è anche un cantante lirico particolarmente invadente, pronto a inserirsi a sproposito nelle esibizioni degli ospiti musicali e a compromettere i ritornelli, facendo perdere la pazienza alla Gialappa’s.

E poi c’è il ritorno di Doc Doc, che abbandonerà la professione medica per dedicarsi alla politica. Radiato dall’albo, il personaggio proverà a curare addirittura il Paese, aprendo la strada a una nuova trama nella quale dovrà confrontarsi con un partito avversario guidato da un personaggio interpretato da Max Angioni.

Stefano Rapone tra interviste surreali e comicità spiazzante

Stefano Rapone continuerà a portare sul palco il suo stile inconfondibile, fatto di ironia asciutta, personaggi impassibili e situazioni che diventano comiche proprio grazie alla serietà con cui vengono raccontate.

Tra le novità ci saranno alcune interviste particolari, ancora in fase di definizione al momento dell’incontro con la stampa, che andranno ad affiancare i suoi personaggi più classici.

Rapone ha confermato di essersi trovato bene con Max Angioni, anche se il nuovo arrivato dovrà affrontare il consueto periodo di isolamento prima di essere accettato pienamente dal gruppo. E sul lavoro con Simona Ventura ha sottolineato la sua simpatia e la capacità di non prendersi troppo sul serio.

Un atteggiamento che si sposa perfettamente con il mondo di GialappaShow, dove la comicità nasce spesso dalla capacità di mettere in discussione ruoli, personaggi e linguaggi della televisione.

La Gialappa’s Band: «Bisogna cambiare i personaggi prima che stufino»

A spiegare la filosofia dietro la nuova stagione sono stati direttamente Marco Santin e Giorgio Gherarducci. I due hanno anticipato diverse novità, confermando l’arrivo di Max Angioni, i nuovi personaggi di Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio e il ritorno di Gineprio, che vedremo impegnato in incursioni in giro per l’Italia.

Il segreto per mantenere vivo un format dopo tanti anni? Per i Gialappi, la risposta passa dal lavoro degli autori e dalla capacità di non restare ancorati alle formule che hanno funzionato in passato.

«Bisogna rinnovarsi sempre, cambiare uno dei segreti è togliere i personaggi prima che stufino la gente», hanno spiegato, ribadendo l’importanza di introdurre continuamente idee nuove senza rinunciare agli elementi che il pubblico ha imparato ad amare.

La nuova stagione non rinuncerà neppure alla satira politica. Oltre alla trama di Doc Doc, che passerà dalla medicina alla politica, nella prima puntata ci sarà un filmato dedicato al governo, costruito attraverso alcune delle dichiarazioni più discusse dei suoi esponenti.

Il materiale, hanno raccontato Santin e Gherarducci, era talmente abbondante da richiedere un taglio deciso per rientrare nei tempi televisivi. Il risultato sarà un contributo di circa quattro minuti, in linea con lo stile irriverente del programma.

La Gialappa’s continuerà inoltre a commentare filmati e programmi televisivi, prendendo di mira i tormentoni del web e i personaggi che dominano la scena mediatica.

Tutte le novità di GialappaShow: dalla musica a Maccio Capatonda

Il cast della nuova stagione sarà completato da una lunga serie di conferme e nuovi personaggi. Giovanni Vernia presenterà Terzultimo, un cantante di successo ossessionato dagli ultimi, mentre Edoardo Ferrario tornerà con le sue startup apparentemente rivoluzionarie, destinate a rivelarsi idee già esistenti, e con la rubrica Una giornata di merda, affidata al suo Aldo Cazzullo.

Torneranno anche Toni Bonji con l’avvocato Enrico Maria D’Ufficio, pronto a complicare ulteriormente la situazione dei propri assistiti, e il regista turco Kaskai Annanzi, alle prese con i trailer promozionali delle sue fiction.

Gigi continuerà a interpretare Stefano De Martino e Roberto Saviano nella Malavisione, mentre Ross vestirà nuovamente i panni di Francesco Gabbani, protagonista anche di un incontro con il vero cantante nella prima puntata.

Non mancheranno le Storie Male di Maccio Capatonda, le fiabe della buonanotte surreali di Arborio Corbellini, il giornalista interpretato da Stefano Rapone, e i nuovi episodi delle vicende di Gineprio. Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani saranno inoltre protagonisti di Casa Piersilvi, la nuova fiction che li vedrà nei panni di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, in un’ambientazione che richiama la storica Casa Vianello.

Spazio anche alla musica, con le performance dei Neri per Caso e la direzione musicale del Maestro Vittorio Cosma, presenza ormai consolidata nel programma.

L’ottava stagione di GialappaShow si prepara così a mescolare vecchie conoscenze, nuove parodie e incursioni nell’attualità, mantenendo al centro quella comicità che ha reso lo show un appuntamento riconoscibile nel panorama televisivo italiano.

L’appuntamento è per domenica 19 ottobre alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al Mago Forest e ai suoi compagni di viaggio il compito di dimostrare, ancora una volta, che per far ridere la televisione bisogna prima di tutto saperla guardare con occhi diversi.