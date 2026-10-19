Tutto pronto per il ritorno del Gialappashow 2026, il programma televisivo italiano di genere commedia e satirico giunto alla sua ottava edizione sul NOVE. Scopriamo insieme i conduttori, ma anche tutte le novità.

Gialappashow 2026, stasera sul NOVE: chi sarà la presentatrice?

Stasera, lunedì 19 ottobre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione del Gialappashow su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW. Confermato alla conduzione il Mago Forest che, ogni settimana, sarà affiancato da una co-conduttrice differente.

Chi è la presentatrice della puntata di stasera? Lunedì 19 ottobre 2026 accanto al Mago Forest come presentatrice c’è Simona Ventura che torna alla Gialappa a 30 anni di distanza dalla prima collaborazione. Un ritorno molto atteso e che, siamo certi, regalare momenti di grande divertimenti. La coppia, del tutto inedita, avrà il compito di lanciare gli sketch, ma anche di presentare i personaggi e gli ospiti della puntata. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Francesco Gabbani che incontrerà il suo alter ego interpretato da Ross.

Gialappashow 2026, il cast della nuova stagione

Ma passiamo al cast del GialappaShow 2026 che quest’anno si arricchisce di nuove presenze. Da segnalare l’ingresso di Max Angioni che vestirà i panni di uno psicologo, ma anche di un cantante di reggaeton. Non solo, imperdibile “Casa Piersilvi”, ambientata a Casa Vianello, con Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani nei panni di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi.

Immancabile poi il ritorno di Marcello Cesena e Simona Garbato con la fiction “Sensualità a corte“, mentre Ubaldo Pantani è pronto a strappare un sorriso con nuovi personaggi: da Chiofalo e Paolo Del Debbio, ma anche classici come Gineprio. Non può mancare poi Brenda Lodigiani che imiterà Victoria Cabello, l’androide Ester Ascione e Annalaisa, ma anche nuovi personaggi come Serena Autieri e Federica Sciarelli orfana di Chi l’ha visto?. Tra i comici ritroveremo Giulia Vecchio nei panni di Iva Zanicchi, Lorella Cuccarini, ma anche di Emma Marrone alle prese con gli haters.

Da segnalare anche la rubrica di Edoardo Ferrario nei panni di Aldo Cazzullo dal titolo “Una giornata di m*rda”, mentre Stefano Rapone sarà Arborio Corbellini un giornalista impassibile e serissimo. Presenti anche Gigi nei panni di Stefano De Martino e Roberto Saviano, Giovanni Vernia vestirà i panni di Terzultimo, Maccio Capatonda porterà nuove Storie Male. Naturalmente tutti i filmati saranno commentati dalla Gialappa’s Band, mentre la parte musicale sarà a cura dei Neri per Caso e al maestro Vittorio Cosma.

L’appuntamento con la GialappaShow 2026 è il lunedì in prima serata sul Nove.