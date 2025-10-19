Cresce l’attesa per la sesta edizione di GialappaShow 2025, il grande spettacolo comico condotto dal Mago Forest con la partecipazione di conduttrice-conduttori speciali e tanti personaggi. Scopriamo la data di inizio della sesta stagione, tutte le novità e le anticipazioni.

GialappaShow 2025, quando inizia la sesta stagione?

Da lunedì 20 ottobre 2025 dalle ore 21.30 appuntamento con la sesta edizione di GialappaShow 2025, il programma di successo condotto dal Mago Forest su TV8 e Sky Uno. Il conduttore è pronto a dare il via alla sesta stagione di uno dei programmi più divertenti e irriverenti della televisione italiana. La sesta edizione del grande spettacolo comico è composta da otto puntate per un concentrato di ironia, parodie, musica e ospiti speciali pronti a far divertire il pubblico in studio e da casa. Accanto al padrone di casa Mago Forest un cast di conduttrici e conduttori speciali. A cominciare da Miriam Leone co-conduttrice nella prima puntata. Successivamente ci saranno: Belén Rodriguez, Pierfrancesco Favino e Clara.

Come sempre il cuore pulsante del GialappaShow 2025 è il cast di comici ed imitatori pronti a dare vita a sketch, improvvisazioni e gag sempre nuove sempre sotto lo sguardo ironico e pungente della mitica Gialappa’s Band.

Miriam Leone è la prima co-conduttrice della sesta stagione!#GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 pic.twitter.com/f6FkWjkopT — Gialappa's Band (@GialappasB) October 17, 2025

GialappaShow 2025, i personaggi e le novità della sesta edizione

Per la sesta stagione del GialappaShow 2025 tante le novità e le new entry nel cast. A cominciare dall’arrivo di Michela Giraud protagonista di una parodia esilarante. L’attrice e comica romana interpreterà una suora romana a metà strada tra Sister Act e Dio vede e provvede. Non mancheranno poi i personaggi storici che hanno fatto la storia e il successo del programma: in primis Giovanni Vernia che dopo Achille Lauro quest’anno ha preparato la parodia di Cesare Cremonini. Nel cast anche Alfredo Colina con il suo bar “Baratro”, le imitazione di Giulia Vecchio nei panni di Valeria Bruni Tedeschi e in quelli di Elettra Lamborghini. E ancora: Carlo Amleto, Marcello Cesena il mitico Jean Claude nella nuova stagione di Sensualità a corte.

Ma non finisce qui, visto che per i telespettatori della Gialappa torneranno anche Ubaldo Pantani con la parodia di Joe Bastianich, mentre Valentina Barbieri quest’anno è pronta ad imitare Giulia De Lellis in versione Quark. A completare il cast: Toni Bonji nei panni di Enrico Maria D’Ufficio, un avvocato pasticcione, mentre Brenda Lodigiani imiterà Silvia Toffanin.

L’appuntamento con la nuova edizione dello GialappaShow con il Mago Forest è il lunedì in prima serata su TV8 e Sky Uno.