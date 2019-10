Giada De Blanck difende la madre Patrizia De Blanck a Mattino Cinque. Per il momento mamme vip poteva mai mancare la contessa Patrizia De Blanck? Ecco l’intervento della figlia Giada, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, che ha ringraziato in diretta la mamma per come l’ha cresciuta. Una mamma che non si considera affatto ingombrante, nonostante il suo carattere forte e deciso.

Ecco il video mediaset completo di Giada e Patrizia de Blanck nella puntata odierna di Mattino Cinque.