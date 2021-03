Un classico del cinema di ieri e di oggi. A furor di popolo, stasera su Canale 5, a partire dalle 21:45, è in onda Ghost, il film di Jerry Zucker che ha segnato un’intera generazione e per questo motivo ve lo segnaliamo come film da vedere. Arrivato nelle sale cinematografiche nel lontano 1990, ha avuto un gran successo di critica e pubblico, lanciando nel firmamento delle star la carriera di Demi Moore, del compianto Patrick Swayze e di Woopi Goldberg. Ghost è un cult a tutti gli effetti, e a distanza di anni, è ancora un film molto replicato in tv. Un vero e proprio evergreen che emoziona il pubblico come se fosse la prima volta.

Ghost, di cosa parla il film: la trama

La vita di Sam e Molly prosegue calma e pacata. Lui è un impiegato di banca a New York, lei è un’artista emergente dal carattere assai fragile. Dopo una serata trascorsa insieme a teatro, Sam viene aggredito da un ladruncolo di quartiere. Il giovane viene ferito da un colpo di arma da fuoco e muore tra le braccia di Molly. Il suo spirito, però, resta bloccato nel mondo dei vivi.

Sam troverà in Oda Mae, una bizzarra sensitiva, il modo di mettersi in contatto con la sua amata. Nello stesso tempo, verrà a conoscenza anche dei loschi traffici di Carl (Tony Godwyin), suo migliore amico. Sam come un fantasma cammina nel nostro mondo, vive con la sola con la speranza di poter risolvere le sue questioni in sospese, e di poter confessare a Molly il suo “ti amo”.

Ghost, curiosità e recensione della pellicola: il film che ha vinto 2 Premi Oscar

È un’immortale storia d’amore quella di Ghost. Un film che non si dimentica. Una favola moderna che racconta di un amore che vince su tutto, sul tempo e persino sulla morte. Indimenticato per le interpretazioni di Demi Moore e Patrick Swayze, Ghost è rimasto nell’immaginario di tutti proprio perché è stato capace di raccontare una storia semplice e onesta che però non si dimentica con facilità.

È stato girato a Los Angeles anche se è ambientato a New York. Successo che ha unito pubblico e critica, è stato candidato a ben 4 premi Oscar, vincendo nella categoria di Miglior sceneggiatura originale e Miglior attrice non protagonista. Ha incassato in tutto il mondo 506 milioni di dollari, diventando il film più visto al cinema della stagione. Un successo che è andato ben oltre il grande schermo.

Nel 2013, infatti, è stato anche prodotto un musical ispirato a Ghost, che è andato in scena a Londra, arrivando poi anche in Italia.