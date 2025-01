Il 2025 inizia nel migliore dei modi per Ghali che ha ricevuto un nuovo straordinario riconoscimento: è l’artista italiano più ascolto nelle radio italiane del 2024 secondo i dati ufficiali di EarOne. Un primato importante per il rapper e cantautore che è stato uno degli indiscussi protagonisti dell’anno appena concluso.

Niente panico per Ghali: è il cantante più ascoltato del 2024 in Italia!

Da “Casa Mia” a “Niente Panico“, il 2024 si è concluso nel segno di GHALI, l’artista italiano più ascoltato dell’anno. EarOne, che labora le classifiche delle canzoni più ascoltate in radio ha stilato la classifica dei cantanti più ascoltati del 2024 decretando la “vittoria” di Ghali. Il rapper è il cantante più ascoltato dell’anno appena concluso. Un traguardo importante che racconta il suo talento, ma anche la capacità di connettersi con un pubblico trasversale, grazie alla sua poliedricità artistica e all’abilità nello spaziare tra generi e linguaggi.

Il 2024 ha segnato il debutto dell’artista sul palcoscenico del Festival di Sanremo con il brano “Casa Mia” conquistando da subito le classifiche di vendita e streaming. Un singolo certificato triplo disco di platino a conferma dell’impatto che ha avuto. Durante l’estate 2024 ha fatto cantare tutti con “Paprika“, un hit fresca e travolgente certificata triplo disco di platino. In autunno, invece, ha pubblicato “Niente Panico”, un brano autobiografico in cui ha condiviso un messaggio di forza e resilienza. Una canzone che nel giro di pochissimo tempo è diventato un inno di amore universale per un’intera generazione.

Ghali dal vivo anche nel 2025: le date dei concerti

Il 2024 ha segnato per GHALI anche la conquistata dei palasport con il suo LIVE TOUR che ha fatto registrare sold out in tutta Italia. Il tour prodotto da Vivo Concerti ha segnato il ritorno del rapper dal vivo a distanza di 6 anni dal suo primo Forum di Assago, con uno show che hanno ridefinito gli standard delle produzioni live italiane. Ma non finisce qui, visto che il cantante ha annunciato il suo ritorno dal vivo. L’evento “Gran Teatro di Ghali” è previsto il 20 settembre 2025 al Fiera Milano Live di Milano.

Una data – evento che si preannuncia imperdibile, visto che il cantante è pronto a stupire critica e pubblico con un nuovo capitolo di innovazione musicale e scenica sempre all’insegna della musica e delle emozioni!