Il cantante Ghali, reduce dal successo ottenuto durante la recente edizione del Festival di Sanremo 2024, è stato uno degli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda ieri sera, domenica 18 febbraio 2024, su NOVE. Il cantante, ospite di Fabio Fazio ha affrontato temi che riguardano le polemiche che lo hanno visto coinvolto in questi giorni. “Ghali per il suo impegno nei confronti dei migranti, nel 2023 è stato inserito dalla rivista Time tra le 100 personalità che potrebbero plasmare il mondo. Questo per dire quanto sono piccole poi le nostre polemiche, rispetto alla realtà dei fatti”. É quanto dichiarato da Fabio Fazio nel presentare il cantante in studio a Milano.

Ghali ospite a Che Tempo che Fa parla delle polemiche a Sanremo – Video

C’era grande attesa per la partecipazione di Ghali a Che Tempo Che Fa soprattutto dopo le polemiche per il suo appello alla pace e allo stop al genocidio con riferimento anche alla situazione in Israele e in Palestina. Il comunicato spedito dall’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, letto da Mara Venier, in diretta a Dominica In – Speciale Sanremo dal palco del Teatro Ariston, sul generico appello alla pace e in appoggio a Israele, senza alcun riferimento al genocidio, è stata la goccia che ha scaturito non poche polemiche sui social dopo le parole pacifiste formulate da Dargen D’Amico e Ghali in trasmissione.

"Ghali per il suo impegno nei confronti dei migranti, nel 2023 è stato inserito dal Time tra le 100 personalità che potrebbero plasmare il mondo. Per dire quanto sono piccole poi le nostre polemiche, rispetto alla realtà dei fatti”@fabfazio e @GhaliFoh a #CTCF pic.twitter.com/GSg0pDRxTh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 18, 2024

Ghali: il suo discorso sulla pace

“Io mi chiamo Ghali, mia madre si chiama Amel, che significa speranza. Siamo in un momento in cui c’è tanta superficialità e ci si accontenta. Il successo ti porta dopo un po’ a toglierti quell’innocenza…Ci tengo talmente tanto a dare alla gente il massimo della mia arte che ho dovuto lavorare molto su me stesso per creare qualcosa di speciale.” Ha dichiarato il cantante a Fabio Fazio, e poi ha aggiunto – “Siamo stati educati sin da scuola alla pace ed è strano ritrovarsi oggi in un mondo così. Ad un certo punto sentiamo che non si può… È importante stare tutti bene per quanto sembri banale”. Dichiara il cantante.

“Ad un certo punto ero annebbiato da tutto il successo. Inizi a rotolare per inerzia, non hai tempo per ragionare, per fare una vita normale. Ho dovuto fare i conti con la mia vita personale. Mi sono staccato un attimo dalla musica, volevo tornare alla mia essenza che perdi sotto i riflettori di tutti i giorni.”

Video – Il cantante ospite a Che Tempo Che Fa