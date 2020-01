Barbara Alberti forse ha proprio ragione quando afferma che non è adatta a questo “gioco”: il reality di canale 5, Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo? In breve, la scrittrice che di certo non ha peli sulla lingua, ha offeso Wanda Nara, opinionista del reality, dandole del “mostro!” Ma vediamo di capire meglio…

Barbara Alberti ci ricasca e stavolta offende Wanda Nara opinionista del GFVIP2020

Ogni edizione del Grande Fratello Vip che si rispetta, si porta dietro una scia di polemiche e di problematiche relative al fatto che i concorrenti dimenticano completamente che sono ripresi H24 e che tutto ciò che dicono viene registrato e mandato in onda.

Come se non bastasse, il web è molto attento a tutto ciò che viene detto e fatto dentro il reality, ed è molto spesso un giudice impietoso perché non ne lascia passare una!

E’ il caso di Barbara Alberti che, non contenta di aver dato dell’assassino a Pasquale Laricchia, di aver apostrofato un po’ tutti con “figli di put**na” (salvo poi essere giustificata dal conduttore con il fatto che fossero delle iperboli), ora ci ricasca.

Barbara Alberti offende Wanda Nara: “Sei un mostro”

Ieri sera, mentre erano tutti in camera chiusi la Alberti stava conversando con Rita Rusic e Andrea Montovoli. Ad un certo punto si parlava di chirurgia estetica e se n’è uscita con queste frasi:

“Ma come Wanda Ner…, Wanda Nara, che è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno. Sei un mostro! Eh! Come? Si… ho visto le foto e…”

Forse accortasi di aver detto una castroneria ha cercato di camuffare la cosa coprendo il microfono ma ormai la frittata era stata fatta. Tanto che degli utenti hanno ripreso il frame esatto che vi mostriamo

barbara alberti ed il dissing a Uanda Nara "è un metro e 50 e si è fatta l'ottava misura un mostro" 🙈 #gfvip pic.twitter.com/hgXHuyFv9N — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 30, 2020

Alfonso Signorini, “salverà” ancora una volta la scrittrice dalla furia del Web?

Certo se è vero che l’età porta saggezza, in questo caso la Alberti è proprio senza freni. Ma in realtà non ci sentiamo di puntarle il dito, perché se nell’essenza questo programma deve essere la trasposizione della realtà, la scrittrice è se stessa dispensando “complimenti” a destra e a manca.

In fondo ha espresso ciò che pensa, come avrebbe fatto a casa propria in una chiacchiera tra amici. Come succede a tutti e come capita spessissimo. Ma si sa, che il web passa al vaglio ogni parola e se vogliamo dirla tutta… Che noia!!!

Allo stesso modo ribadiamo che non è stato carino dare del “mostro” ad una donna che in realtà non è affatto brutta, ma solo molto burrosa e morbida nelle forme.

***AGGIORNAMENTO***

E’ di pochi minuti fa la risposta della moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara che ha risposto alle offese della Alberti attraverso una Istangram Stories nella quale afferma di essere alta un metro e settanta!! Si prevedono per stasera fuochi e Fiamme…

Cosa ne pensate?