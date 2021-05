Ha conquistato i cuori dei telespettatori con il gioco avviato al GF Vip 4 e ora Adriana Volpe è al centro del gossip per la voce ormai incessante che la vedrebbe protagonista di una soffiata inaspettata. Dopo aver preso parte al reality dei vip, la Volpe è tornata a vestire i panni di conduttrice per Ogni mattina su TV8, un format attraverso cui lei ha dimostrato di avere ancora tanta voglia di fare tv dopo aver lasciato la conduzione de I fatti vostri in casa Rai. E l’indiscrezione del momento la vede in procinto di sostituire Antonella Elia in un ruolo speciale al futuro GF dedicato ai vip.

GF Vip, Adriana Volpe verso un ritorno su Canale 5?

L’indiscrezione del momento, diventata virale in poco tempo in rete, vede l’ex concorrente del Gf vip 4, Adriana Volpe, in procinto di tornare a coprire il ruolo di volto tv in casa Mediaset. Ha appassionato il pubblico tv con la sua amicizia speciale stretta nella casa del reality dei vip con il modello Andrea Denver, tanto da far sospettare a molti che tra lei e il modello ci fosse un legame più forte di una semplice amicizia stretta in tv.

Ma i diretti interessati non hanno mai avviato una lovestory al di là delle malelingue. Con il successo ottenuto nella Casa del Gf vip 4, Adriana Volpe si è poi guadagnata il ruolo di timoniera di Ogni mattina, format di Tv8, che sulla scia dei bassi ascolti tv ad oggi raggiunti potrebbe a breve chiudere i battenti.

Tuttavia, grazie all’esperienza tv intrapresa su Tv8, Adriana Volpe ha dimostrato di avere in serbo ancora molte energie e voglia di fare tanto per il piccolo schermo e i telespettatori. Tanto che si fa sempre più incessante la voce che la vedrebbe vicina ad un ritorno in casa Mediaset, magari per il Gf vip 6 a breve in tv. Nel reality in arrivo, la Volpe potrebbe coprire il ruolo di opinionista tv al posto di Antonella Elia, diventata una protagonista molto discussa del Gf vip 5 andato in onda fino allo scorso 1° marzo 2021.

Che Adriana Volpe sia davvero in procinto di riservare una soffiata ad Antonella Elia, come opinionista tv al fianco di Alfonso Signorini?

Il messaggio dell’ex GF Vip

Intanto, la Volpe fa sapere in un video condiviso con il web su Instagram di essere al settimo cielo per l’attestato di stima ricevuto da Maurizio Costanzo, che su Nuovo le ha riservato un bel “7” come giudizio sintetico per la conduzione di Ogni mattina, promuovendola così per un ritorno “in una grande rete”, come casa Mediaset: “Soprattutto le parole di Maurizio mi emozionano, quando scrive ‘la conduttrice piace alla guida di Ogni mattina e pare pronta per un ritorno ad una grande rete. Adriana Volpe dimostra di saper tener testa alle colleghe con un programma tutto suo’. Grazie Maurizio, che bello!”.