Infuria di nuovo polemica sul web per una battuta di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”. Come sappiamo l’influencer terzo finalista, non ha proprio a cuore le sorti della Salemi sua compagna di avventura e spesso la punzecchia.

Tommaso Zorzi su Giulia Salemi, battuta infelice: è polemica sul web

Il GF Vip sta per finire, infatti siamo al rush finale e le polemiche sono all’ordine del giorno: ieri sera, Zorzi sdraiato comodamente sulle gambe della Orlando si è lasciato sfuggire una battuta poco felice sulla Salemi: “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”.

Ecco la parte in cui Tommaso dice che Giulia è Amy Winehouse e che la devono portare a San Patrignano #GFVIP #prelemi pic.twitter.com/C4mrOM9aX4 — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) February 18, 2021

Questo in riferimento al fatto che Giulia ama molto bere, ma del resto lì dentro, a parte pochi, tutti amano tracannare di gusto, anche lo stesso Zorzi non disdegna affatto i piaceri di Bacco.

Il terzo Finalista, Tommaso Zorzi sotto accusa per una battuta su Giulia Salemi

Il terzo finalista, su Twitter è stato criticato duramente per una conversazione riguardante Giulia Salemi. Del resto è ormai palese che Zorzi non ha molto in simpatia la giovane influencer italo – persiana e non perde occasione per lanciare battutine su di lei. Tommaso avrebbe fatto alcune battute legate all’abitudine di Giulia di bere vino in casa

A dare manforte a Zorzi ci si mette anche Andrea Zenga che racconta:

“Io l’ho vista… c’era una bottiglia (vuota) con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo”.

Insomma, il web è decisamente in rivolta per le frasi dell’influencer, e sono soprattutto i fans della Salemi che non hanno trovato giusto né rispettosa, questa battuta nei confronti di chi soffre di tossicodipendenza.

Va da se, che siamo alle battute finali e le tifoserie fanno di tutto per portare in alto i loro beniamini. E’ chiaro che Zorzi non aveva nessuna intenzione di offendere o denigrare ma è stata semplicemente una battuta goliardica.

Zorzi sulla Salemi: “Io non mi faccio un finalista per vincere…”

Forse paradossalmente è stata più offensiva, insinuare che la Salemi stia con Pretelli per interessi legati al reality che altro. Infatti sempre lo stesso Zorzi avrebbe detto al gruppo su Giulia, in presenza dello stesso Pierpaolo: “Io vado avanti con le mie forze, sono integro e integerrimo… solo perché non mi faccio un finalista… farò degli ombrelli il primo marzo… uuhhh… uno dietro l’altro, io so quello che valgo ma devo essere messo nelle condizioni di poterlo dimostrare.

Vi chiamo al televoto uno per uno e pam, pam, pam… Non sono quella persona che sai cosa farà. Odio le cose banali e la nomination va scissa dall’amicizia. Inutile fare i grandi amici, ne resterà soltanto uno. Gli amici si vedranno fuori. Questa cosa di levare il voto non ha senso, l’ho detto, ho fatto dei confessionali…“

Grande Fratello Vip: televoto sospeso per problemi tecnici

Intanto è da un paio di giorni che sul sito ufficiale del programma non si può votare tanto che il televoto è stato sospeso per motivi tecnici. Se ne parlerà oggi in puntata? E soprattutto, il televoto che vede in nomination Giulia Salemi e Stefania Orlando sarà annullato?

Non ci resta che sintonizzarci stasera intono alle 21.40 su canale 5 per la nuova puntata di Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.