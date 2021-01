Il Grande Fratello cerca sempre di tenere impegnati i nostri Vipponi, così oggi con un comunicato ufficiale letto da Samantha De Grenet e Andrea Zelletta, i gieffini si trasformeranno in “poeti”. In breve, attraverso delle parole chiave, fornite dal Grande Fratello Vip, i Vipponi dovranno comporre dei componimenti in rima.

Grande Fratello Vip: i componimenti in rima, le parole chiave dei vipponi

Samantha e Andrea infatti hanno letto il seguente comunicato: “Vipponi, oggi è la giornata mondiale della poesia sul luogo di lavoro e il Grande Fratello ha pensato ‘No vabbé, adoro!’. Lasciate andare i vostri sentimenti e scrivete in rima dei piccoli componimenti. Ognuno di voi dovrà partorire una quartina personalizzata, sperando che la vostra fantasia oggi sia ispirata. Che il sommo Dante sia con voi, nostri piccoli grandi eroi!”

Ma ecco la lista, scelta dal Grande Fratello con le parole chiave per ogni concorrente:

Carlotta : Nello e tesoro ;

: ; Cecilia : volgare e futuro;

: Tommaso : Francesco Oppini e Confessionale;

: Giulia: percepisco e Pierpaolo;

Samantha : riccio e Brando;

: Andrea Zelletta : croccantino e tatuaggio;

: Zenga : porta e figlio ;

: ; Pierpaolo : Gregorelli e Cucurio;

: Rosalinda : favola e Giuliano ;

: ; Dayane : Brasile e Rosalinda;

: Maria Teresa : Nomination e Guenda;

: Stefania: 18 settembre e viperelle.

Colui che si è dimostrato più “portato” per il compito è stato Tommaso Zorzi che in poco tempo ha composto alcune quartine in rime dedicate al suo carissimo Francesco Oppini e al Confessionale, dove il concorrente è di Casa.

La Poesia di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini al Grande Fratello vip

Ed eccola qui, la poesia di Tommaso: “Appena uscito da qui esco a cena con Francesco Oppini e finalmente potrò sfondarmi di vino, di birra e di shottini. Gareggeremo per vedere chi dei 2 è un bevitore amatoriale e ubriachi ci confideremo come se fossimo in confessionale”

E così con due rime baciate Tommaso dedica la sua poesia all’amico speciale Francesco Oppini. Intanto su Twitter è in tendenza il nome di Francesco Oppini perchè un pò tutti hanno usato le due parole chiave e fatto diversi componimenti. Ve ne riportiamo qualcuno: “Mio caro Francesco Oppini, sei pronto a crescere i nostri bambini?”

E ancora, un altra rima perché il popolo del web ha raccolto immediatamente la sfida e ne ha composti a migliaia!!

“mio caro francesco oppini, vieni con me a mangiare i grissini? io e crocc ti aspettiamo in confessionale, ma saluta solo me sennó ti faccio un cazziatone madornale”.