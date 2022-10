Il Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini pare che torni alla sua programmazione originale: una volta a settimana al lunedì sera. Stando a quanto circola in rete sono queste le ultime novità della Casa più spiata d’Italia. Salta il doppio appuntamento settimanale del GF Vip: scopriamo da quando e il perché di questo cambio di palinsesto.

Grande Fratello Vip, salta il doppio appuntamento: da quando e perché

Da un po’ di anni a questa parte il reality di canale 5, Grande Fratello Vip viene mandato in onda due volte a settimana: il lunedì e il giovedì. Le varie dinamiche della Casa, tra litigi, confessioni, love stories vengono raccontate non solo nel live di Mediaset Extra H24, ma anche con due appuntamenti settimanali, appunto lunedì e giovedì. Tuttavia, per un certo periodo di tempo, il reality subirà un taglio, rinunciando alla puntata del giovedì. Dal 10 novembre fino a metà dicembre, ci sarà un cambio di palinsesto: l’emissione del reality show sarà solo in diretta al lunedì sera. Il motivo?

Ecco svelato l’arcano: dalle date indicate sopra si terranno i Mondiali di Calcio 2022, che verranno trasmessi dalla Rai. La rete ammiraglia Mediaset, dunque per non scontrarsi con una concorrenza spietata avrebbe deciso di sospendere la puntata serale del giovedì del Grande Fratello Vip. Tuttavia, non è escluso che una volta terminati i Mondiali, il reality posso tornare al doppio appuntamento settimanale.

Grande Fratello Vip: ad un mese dall’inizio squalifiche ed abbandoni

Il reality prodotto da Endemol Shine Italy, in questa edizione ci ha già “regalato” abbandoni e squalifiche. L’abbandono di Marco Bellavia, perché bullizzato dal branco che è valsa la squalifica di Ginevra Lamborghini che tuttavia continua ad essere presente in studio.

Ginevra Lamborghini, squalificata, sempre presente in studio: il web insorge

Il web è continuamente in subbuglio per la presenza della ragazza nel reality che l’ha vista protagonista di una frase aberrante per la quale è stata appunto squalificata. La Lamborghini infatti, ha detto – riferendosi a Marco Bellavia – “Se si comporta così, merita di essere bullizzato”. Il pubblico non riesce proprio a farsi una ragione per la quale, la ragazza, nonostante la squalifica sia sempre in prima fila e Alfonso le lasci tanto spazio. Ricordiamo infatti che molti degli ex gieffini squalificati non sono mai stati presenti in studio.

Cosa deciderà Signorini? Prenderà in considerazione l’idea di non far partecipare Ginevra al Programma? Staremo a vedere.