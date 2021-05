Hanno fatto parlare a lungo durante il Gf vip 5 per la loro amicizia intima avviata tra le mura della Casa dei vip e ora Rosalinda Cannavò e Dayane Mello tornano a mostrarsi complici e molto vicine. Dopo aver lasciato in sospeso il loro legame d’amicizia nella Casa, a seguito di alcune loro incomprensioni, infatti, le Rosmello sono tornate a stringere le forze, per un progetto inedito della modella brasiliana che Dayane ora preannuncia via social, con un tenero abbraccio all’attrice.

Gf vip 5, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello di nuovo insieme

Tra le mura della Casa del Gf vip 5, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno vissuto la loro amicizia tra alti e bassi, fino a sospenderla per alcune incomprensioni sorte tra loro, come quelle nate per via di una nomination che Dayane aveva riservato a Rosalinda per averla sentita lontana da lei nelle fasi di semifinali del gioco. Ma le “Rosmello”, così come amano chiamarle i loro fan, si sono ricongiunte fisicamente, dopo essersi sentite a distanza a seguito della fine del reality, e a rivelarlo è un nuovo post della modella brasiliana.

Dayane Mello ha infatti pubblicato una foto in bianco e nero in cui lei abbraccia l’amica ritrovata, Rosalinda Cannavò, e l’attrice la guarda in modo affettuoso, così come le due amiche per la pelle si mostravano spesso tra le mura della Casa dei vip. L’immagine in questione sembra proprio confermare la reunion in amicizia tra le due ex gieffine vip, anche perché corredata da una descrizione profonda che la brasiliana dedica alla siciliana, che anticipa un suo progetto inedito.

Si tratta di un messaggio riportato in lingua spagnola, che Dayane scrive per Rosalinda, anticipando di avere in cantiere una linea per un brand per cui ha deciso di collaborare con l’attrice conosciuta al Gf vip 5:

“Il contenuto del mio progetto, era la prima volta che abbracciavo con qualcuno le mie idee. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo parlare di cose infinite, non abbiamo bisogno di etichette, l’uno è sempre stato il supporto dell’altro. Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto. Grazie per essere sempre con me, sarò sempre qui per te. Ti amo“, si legge tra le righe della dedica in spagnolo.

La dedica di Rosalinda Cannavò per Dayane Mello

Al post di reunion, la lei fu Adua Del Vesco risponde così, con un messaggio d’affetto per la modella a conferma della loro inarrestabile amicizia:

“E’ tutto racchiuso in una foto ma molto più nelle cose che ci diciamo in privato ! Ti voglio un bene dell’anima amica mia ! Non permettiamo a nessuno di dividerci (nemmeno a noi stesse), perché ci siamo date tanto nel corso di sei mesi, comprese litigate (chi non ne ha), ma quello era un gioco e nella vita voglio esserci per te”.