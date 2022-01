Ieri sera si è conclusa la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality Show condotto da Alfonso Signorini che anche nella giornata di ieri non ha potuto contare sulla presenza di Sonia Bruganelli come opinionista. Al suo posto c’era, per la seconda volta consecutiva, Laura Freddi. Cosa è accaduto ieri sera? Ci sono state le nomination? C’è stato l’eliminato che ha abbandonato la casa? Eccovi le news ultim’ora della 32° puntata di ieri sera 7 gennaio 2022.

Chi è uscito ieri sera 7 gennaio 2022 dal Grande Fratello Vip? Nessun Eliminato

Ieri sera non ci sono state le classiche nomination. I Vip hanno scelto gli IMMUNI in diretta. Operazione che di solito fanno in settimana nel segreto del confessionale. Questa decisione di mandare la scelta dei preferiti in diretta ha sostituito di fatto le nomination, dal momento che ieri sera la puntata non era “eliminatoria” e quindi non c’è stato nessun eliminato: il televoto è ancora aperto e si chiuderà lunedì 10 gennaio 2022.

Chi sono i concorrenti Preferiti nominati ieri sera, 7 gennaio 2022 al GF Vip?

La scelta del Preferito degli uomini

Per i maschi della Casa arriva il momento di scegliere in Mystery Room il loro Vip preferito della Casa.

La scelta del Preferito delle Donne

Anche per le donne è il momento di scegliere il loro preferito. Le concorrenti devono decretarlo in modo palese nella Superled.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 7 gennaio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: