Altri guai in vista per Paolo Brosio, che al Grande Fratello Vip, ironizza su Auschwitz e i campi di concentramento: “Pensavo fosse gas, come quello usato dai tedeschi”

Paolo Brosio nella bufera al Grande Fratello Vip, ironizza su Auschwitz

Brosio ci ricasca e si infila in una nuova bufera: il giornalista, conversando con Elisabetta Gregoraci, descrivendo un rumore sospetto che aveva catturato la sua attenzione, si è espresso in un modo non proprio felice, commettendo uno scivolone che non è passato inosservato al popolo del web. In breve, ha ironizzato sui campi di concentramento, su quanto i tedeschi facevano nelle camere a gas agli ebrei. Argomento, piuttosto delicato su cui l’ironia è proprio fuori luogo.

Paolo Brosio a rischio squalifica dopo le frasi pronunciate su Auschwitz

Paolo Brosio, continua ad inciampare nel suo percorso al Grande Fratello Vip, prima lasciandosi sfuggire un intercalare che non è bestemmia certo, ma è nominare il nome di Dio invano, poi gli spoiler che gli sono costati la messa in nomination d’ufficio da parte del programma e ora anche l’ironia su Auschwitz.

Brosio evidentemente non si rende conto che il popolo del web che segue con attenzione ciò che succede nella Casa più spiata d’Italia non ne lascia passare una. La frase choc di Paolo Brosio con tanto di risata conclusiva non è proprio piaciuta agli utenti, perchè va a toccare uno dei momenti più difficili e drammatici della storia dell’umanità, ovvero la reclusione nei campi di concentramento tedeschi.

La frase Choc di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip

Brosio, conversando con Elisabetta Gregoraci si ferma un attimo sentendo un rumore sospetto. La Showgirl gi fa notare che è il rumore di una tendina, ma il giornalista replica: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. Davanti a questa affermazione, anche Elisabetta Gregoraci è rimasta senza parole, raggelandosi per la gravità di quanto detto.