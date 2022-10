Un nuovo capitolo della serie “Pratiful” è stato scritto dalla protagonista Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La showgirl sarda ha raccontato la sua verità lasciandosi andare a rivelazioni davvero scioccanti sul rapporto con Mark Caltagirone fino alla gogna mediatica subita che l’ha spinta anche a togliersi la vita.

Pamela Prati: “Mark Caltagirone mi diceva di essere un testimone di giustizia”

Nella casa del GF VIP 7 si è tornati a parlare del caso Mark Caltagirone con la protagonista Pamela Prati. La showgirl ha raccontato ad Alfonso Signorini e a tutto il pubblico come è iniziata la conoscenza con il “famoso” Mark:

L’ho conosciuto quando me ne hanno iniziato a parlare una sera in un ristorante, mi dicevano che mi seguiva e mi apprezzava. Di lui sapevo che era un ingegnere che lavorava oleodotti in Siria, che si era appena lasciato con la sua compagna e che aveva un figlio con un tumore alla gola. In lui ho conosciuto le stesse fragilità che avevo io, gli scrissi la famosa frase: ‘Buona primavera’, e iniziammo a scriverci sui social.

Fin qui nulla di nuovo, visto che in altre occasioni la Prati aveva già confermato l’inizio di una truffa d’amore. Poco dopo però la showgirl del Bagaglino ha fatto una nuova rivelazione:

Mark Caltagirone mi raccontò che era il figlio di un boss mafioso, diceva di essere un testimone di giustizia. Diceva che aveva assistito a un omicidio di mafia, fu salvato da un autista e fu adottato dalla famiglia Caltagirone.

Pamela Prati e i figli: “costretta ad andare a Domenica In per loro”

Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha proseguito il suo racconto rispondendo anche ad una serie di domande di Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, le ha chiesto se avesse mai visto Mark Caltagirone in viso. La Prati ha risposto: “abbiamo fatto alcune videochiamate, ma la connessione non era delle migliori, ma mi sono fatta prendere dalla situazione e mi sono lasciata andare completamente e mi sono concessa” – rivelando di essersi scambiata anche foto e video di nudo con il presunto fidanzato. Poi arriva il capitolo “figli”: il primo è Sebastian, un ragazzino con un tumore alla gola.

“Ogni giorno ci sentivamo e mi raccontava come andava a scuola. Poi un giorno Mark mi manda una foto di un tumore alla gola, dicendo che Sebastian non è peggiorato. Arriva anche Rebecca. Mark mi manda un messaggio con la foto di una bambina che mi assomiglia tanto. Mi scrive che lei non ha i genitori e propone di adottarla e io dico subito sì, pazza di gioia” – ha raccontato la Prati che ha sempre sognato una famiglia con i bambini. Poi arriva la famosissima intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier dove scoppia il tormentone “mamma Pamela”.

“Non volevo andarci – ha raccontato Pamela rivelando – “mi hanno costretto. Mi dissero che se io non avessi parlato della mia famiglia avrei trattato i miei figli come dei bastardi. Così, andai. Mi hanno fatto credere che lui per il dolore avesse avuto un infarto“. Il resto è noto a tutti, dal matrimonio fino alla cruda realtà: Mark Caltagirone non esiste. La Prati diventa lo zimbello della televisione italiana messa alla gogna da tutti, compresi i colleghi del mondo dello spettacolo su cui dice “sono stati i peggiori, non mi hanno voluto capire“. Un momento terribile che spinge la showgirl anche a pensare di togliersi la vita.

Sul finale la showgirl, tra le lacrime, precisa di essere stata raggirata da questi truffatori e di essere stata la prima in Italia a trattare un tema molto diffuso nel mondo: quello delle truffe affettive. Infine un messaggio per il suo pubblico:

Non ho preso in giro nessuno, sono stata io a essere raggirata, se non avessi il mio pubblico, non sarei quella che sono. Vorrei incontrarli uno a uno e sedermi a parlare con loro. Io non ho mai tradito il mio pubblico, se io esisto è solo grazie a voi.

Ecco il video con tutta la verità di Pamela Prati al GF VIP 2022: