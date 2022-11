Grande Fratello Vip oggi giovedì 24 novembre non va in onda. Il motivo? La puntata del giovedì, fino al nuovo anno non andrà in onda. Questo perché con l’arrivo dei Mondiali di Calcio, la rete ha pensato di rimodulare il palinsesto. Dunque, il doppio appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini salta: l’emissione della puntata serale è solo al lunedì sera.

Grande Fratello Vip, questa sera giovedì 24 novembre non va in onda: il motivo

Stop al doppio appuntamento settimanale, del Grande Fratello Vip, il reality di canale 5 che fa incetta di ascolti. Le puntate tuttavia, sono state ridotte solo al lunedì sera, saltando dunque l’appuntamento del giovedì sera. Il motivo? Per non scontrarsi – in termini di ascolto – con le partite di calcio, che da sempre sono seguitissime.

Certo fa strano, non vedere l’Italia giocare, dal momento che non è riuscita a qualificarsi. Ma il calcio – da sempre – rappresenta una forte attrattiva per il pubblico. Per cui si è reso necessario un cambio di programmazione del palinsesto Mediaset e stasera 24 novembre l’appuntamento con la Casa più spiata d’Italia salta, per tornare in onda lunedì 28 novembre in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, stasera 24 novembre non va in onda: al suo posto la miniserie tv “Passaporto per la Libertà”

Grande Fratello Vip, stop alla doppia puntata: stasera giovedì 24 novembre in onda la miniserie tv brasiliana “Passaporto per la Libertà” ambientata negli anni ’30 ispirata alla vera vicenda della diplomatica Aracy de Carvalho, che riuscì a salvare molte persone durante l’olocausto.

Grande Fratello Vip, quando torna il doppio appuntamento?

Il reality show alla cui conduzione ritroviamo per la terza volta Alfonso Signorini tornerà con il doppio appuntamento settimanale a gennaio 2023. Come già saprete, infatti il programma si allunga fino ad aprile.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: scegli il preferito

Intanto il televoto è ancora aperto e il pubblico è chiamato a scegliere il preferito. In nomination ci sono:

Luca Salatino,

Charlie Gnocchi,

Giaele De Donà,

Nikita Pelizon.

Il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico.

Come già saprete, le nomination in queste ultime puntate sono state un pò differenti e tramite i piramidali – da cui parte la catena – i concorrenti hanno fatto il nome di chi NON MERITA DI ESSERE IL PREFERITO. Da questa catena dunque, alla fine chi non viene scelto è candidato al televoto che va dunque in nomination. La scorsa puntata sono finiti in nomination i vipponi che vi abbiamo elencato sopra.

Intanto, i vip che erano in isolamento per il covid 19, hanno fatto rientro in Casa ieri, ormai tutti negativizzati. Manca ancora all’appello, Alberto De Pisis che sicuramente rientrerà a breve.

Appuntamento quindi con la puntata serale del Grande Fratello Vip, lunedì 28 novembre 2022 in prima serata su canale 5.