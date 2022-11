Ieri sera sé andata in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip dove si sono affrontati i temi caldi della Casa. Ivi compreso i casi di covid in Casa che hanno coinvolto: Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Patrizia Rossetti. Il televoto è stato annullato e Signorini ha dato le spiegazioni in marito ai concorrenti allontanati. Cosa è accaduto ieri sera? Eccovi le news ultima ora della diciassettesima puntata di ieri sera 14 novembre 2022.

Chi è uscito ieri sera 14 novembre 2022 dal Grande Fratello Vip? Nessun Eliminato

Ieri sera, 17esima puntata del reality show che non ha visto l’eliminazione di nessun concorrente, dal momento che il televoto è stato annullato. La Rossetti e Gnocchi che erano in nomination con Wilma Goich e George Ciupilan sono risultati positivi al covid per cui sono stata messi in isolamento. Con loro anche Romita e Onestini, anche loro positivi al covid. Dopo i casi che hanno interessato alcuni Vipponi, il Dott. Andrea Gori fa il punto della situazione attuale all’interno della Casa

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 14 novembre 2022 al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte in modo insolito: i vip in Superled hanno scelto un piramidale. Chi ha pescato il piramidale con il bollino nero – George Ciupilan – ha dato via ad una catena di salvataggio che ha definito i Vipponi in nomination. Signorini ha chiesto ai Vip di scegliere: chi non merita di essere il preferito?

George Ciupilan ha scelto Antonella,

Antonella Fiordelisi ha scelto Wilma,

Wilma Goich ha scelto Nikita,

Nikita Pelizon ha scelto Antonino,

Antonino Spinalbese ha scelto Edoardo,

Edoardo Donnamaria ha scelto Luciano,

Luciano Punzo ha scelto Giaele,

Giaele De Donà ha scelto Daniele,

Daniele Dal Moro ha scelto Oriana,

Oriana Marzoli ha scelto Micol,

Micol Incorvaia ha scelto Alberto.

Sono rimasti fuori dalla catena Luca Salatino, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi che sono quindi i preferiti della Casa.

Poi Signorini Chiede ai 4 vipponi isolati di scegliere il loro preferito e si sono così espressi:

Patrizia Rossetti ha scelto Charlie,

Charlie Gnocchi ha scelto Patrizia,

Attilio Romita ha scelto Luca,

Luca Onestini ha scelto Attilio.

Si è poi aperto ufficialmente il televoto con la domanda: SCEGLI IL PREFERITO. In nomination sono finiti Luca Salatino, Sara Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo preferito tra Attilio, Charlie, Tavassi, Luca, Onestini, Patrizia e Sarah. #GFVIP pic.twitter.com/VpoIG3da9R — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2022

Questo televoto verrà chiuso lunedì 21 novembre 2022 nel corso della diciottesima puntata del reality show.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 14 novembre 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: