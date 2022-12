Ieri sera sé andata in onda la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip dove si sono affrontati tutte le dinamiche della Casa, tra sorprese, storie e litigi e il grande show del GF Vip. Cosa è accaduto ieri sera? Eccovi le news ultima ora della ventunesima puntata di ieri sera 10 dicembre 2022.

Chi è uscito ieri sera 10 dicembre 2022 dal Grande Fratello Vip? Nessun Eliminato

Ieri sera, 21^ puntata del reality show che non ha visto l’eliminazione di nessun concorrente, dal momento che il televoto non era eliminatorio ma si era chiamati a scegliere il preferito. Al televoto Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Il preferito del pubblico è Daniele Dal Moro che batte Gnocchi con il 73% delle preferenze.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 10 dicembre al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte sia in modo Palese che nel segreto del Confessionale. In modo Palese in Super Led solo gli uomini che possono votarsi solo tra di loro – perchè sono più numerosi delle donne. Ecco come si sono espressi i Vipponi:

Nomination Palesi

Luca Onestini ha nominato Luca Salatino;

Alberto de Pisis ha nominato Attilio Romita ;

; Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria;

Edoardo Donnamaria ha nominato Attilio Romita;

George Ciupilan ha nominato Edo Tavassi;

Charlie Gnocchi ha nominato Edo Tavassi;

Daniele del Moro ha nominato Alberto De Pisis;

Attilio Romita ha nominato Edoardo Donnamaria;

Edo Tavassi ha nominato George Ciupilan;

Luca Salatino ha nominato Alberto De Pisis.

Nomination Segrete

Oriana Marzoli ha nominato Attilio Romita;

Sofia Giaele De Dona ha nominato Luca Salatino;

Nikita Pelizon ha nominato Attilio Romita;

Patrizia Rossetti ha nominato Attilio Romita;

Sarah Altobello ha nominato Edo Tavassi ;

; Wilma Goich ha nominato Edoardo Donnamaria;

Micol Incorvaia ha nominato Alberto De Pisis;

Antonella Fiordelisi ha nominato Attilio Romita.

Si è poi aperto ufficialmente il televoto con la classica domanda di rito: chi vuoi salvare? In nomination sono finiti i più votati, vale a dire Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Questo televoto verrà chiuso lunedì 12 dicembre 2022 nel corso della ventiduesima puntata del reality show.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 10 dicembre 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: