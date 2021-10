Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo lascia una speranza alla principessa Lulù Selassiè, affermando che per lui c’è ancora una speranza che il loro rapporto possa evolversi. Cosa è successo? Scopriamolo assieme anche grazie ad un contributo video.

GF Vip, Manuel a Lulù: “Io ho lasciato le porte aperte”

Abbiamo visto più volte Manuel Bortuzzo prendere le distanze da Lucrezia Selassié, dopo aver condiviso con lei i primi giorni in pieno idillio. I due ragazzi in un prima fase del loro rapporto sembravano molto uniti e complici, poi però la troppa possessività e gelosia di lei, hanno fatto retrocedere l’atleta che è tornato sui suoi passi, decidendo infine di chiudere.

Certo Lulù ha fatto un pressing da vero goleador e anche se la prende da lontano, gira, gira e gira alla fine il povero Manuel è all’angolo e non sa come uscirne. Lulù gli fa l’esempio di Miriana e Nicola, altra neo coppia. Qualcuno ha detto a Miriana:

““Se ti piace bene altrimenti chiudi” e Miriana ha risposto: “Perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?”. Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori. Io ho pensato: “Che brava che è stata”. […] Ieri sono andata in confessionale e ho detto: “Ma se sapevo che potevamo andare nella Love Boat ve lo chiedevo per me e Manu”. Alla fine eravamo gli unici più vicini e ci stava.

Alla fine quindi Bortuzzo conclude:

“E allora le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possano andare. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave. Se ti odio o non voglio nulla da te chiudo, altrimenti lascio aperto”.

Insomma, l’ennesima soap ricomincia, tra tira e molla e altri e bassi. Ma ci sono veramente i presupposti perché questa storia abbia una parvenza di verità? Staremo a vedere. Ecco il VIDEO di ciò che è accaduto