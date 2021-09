Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie sempre più vicini al Grande Fratello Vip 2021. Nella casa più spiata d’Italia star per nascere un amore? Non è dato saperlo, ma sicuramente tra la promessa del nuoto italiano e la principesse etiope c’è del tenero. In piscina, i due si sono lasciati andare sotto l’occhio attento delle telecamere e del pubblico che da casa segue le vicende dei concorrenti vip. Cosa è successo?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie: baci nella casa del Grande Fratello Vip 2021

“Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo“. Con queste parole Manuel Bortuzzo durante l’ultima diretta del GF VIP 6 aveva parlato del suo rapporto con Lulù Selassie. A distanza di pochi giorni l’intesa tra i due si è fatta sempre più forte spingendolo ad un primo importante approccio.

Nella casa più spiata d’Italia, l’ex nuotatore e la pronipote dell’ultimo imperatore di Etiopia stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, ma nelle ultime ore è scattato qualcosa di davvero bello per entrambi. Manuel e Lulù, infatti, in piscina si sono lasciati andare tra baci e carezze seppur timidamente . E’ palese che tra i due c’è una forte attrazione e un grande feeling; Lucrezia del resto non ha mai nascosto di essere rimasta colpita da Manuel e dalla sua grande forza.

Lulù Selassie: “Manuel Bortuzzo è una persona importante”

“È una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana” – ha detto la principessa con Manuel che ha sottolineato “siamo entrambi sensibili e vogliamo sentire affetto e ce lo diamo“. La coppia piace tantissimo al di fuori della casa, ma anche ai compagni d’avventura anche se non mancano delle critiche.

C’è chi pensa, infatti, che dietro questo interesse di Lulù ci sia solo una strategia per prolungare la sua permanenza all’interno del reality show. A pensarla diversamente è buona parte del pubblico che ha reagito molto bene a questo scambio di tenerezze scrivendo sui social: “li vedo molto presi”, ma anche “solo dolcissimi, che carini”.

L’intesa tra Manuel e Lucrezia non si è palesata solo in piscina, ma anche questa mattina quando nel letto dove dormono insieme si sono lasciati andare a tenerissime effusioni.