Una delle coppie più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente quella formata da Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Se la storia è partita in sordina per lui ma a mille all’ora per lei, nel corso del reality durato ben sei mesi abbiamo visto un netto capovolgimento della situazione. Scopriamo meglio la situazione dei due ragazzi e il motivo per cui la Princess ha bloccato Franco Bortuzzo.

Lulù Selassiè ai ferri corti con Franco Bortuzzo, padre di Manuel

Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più forti e amati dell’ultima edizione del GF vip. Ha iniziato una storia con Lulù Selassiè ma piena di incomprensioni e difficoltà. Tuttavia ad un certo punto, dopo polemiche, litigi, prese di posizione e addii più o meno urlati, il nuotatore ha avuto un cambio di rotta incredibile tanto che a molti fan questo cambiamento è parso finto. Infatti, il ragazzo si è scoperto completamente, pazzamente e totalmente innamorato della giovane Lulù Selassiè.

Ammettiamolo. Questa storia ha fatto storcere il naso a molte persone soprattutto alla famiglia di Bortuzzo che non ha mai accettato questo legame. In modo particolare il padre di Manuel, Franco non ha mai fatto mistero del fatto che Lulù – a suo dire – non fosse esattamente il prototipo di ragazza adatta a Manuel.

Evidentemente la Princess che abbiamo imparato a conoscere all’interno del GF Vip, non ha gradito certi atteggiamenti tanto che ha smesso di seguire su Instagram Franco Bortuzzo e successivamente lo ha anche bloccato. Il motivo? Lo spiega proprio la diretta interessata al settimanale Chi:

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno.”

Insomma, pare proprio che il padre non accetti questo legame, ma in definitiva quello che deve decidere è Manuel e l’atleta pare molto innamorato della giovane principessa. Si parla infatti anche dell’eventualità di avere un figlio in futuro e a questo proposito Lulù Selassiè, sempre al settimanale Chi dichiara:

“Sono cose che vanno fatte al momento giusto e per noi c’è tempo, l’importante è volerlo fare quando sarà. Siamo usciti da poco dal Grande Fratello Vip e prima stiamo cercando di organizzare le nostre vite, ma formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare perché abbiamo capito che dobbiamo stare insieme per sempre, abbiamo trovato l’amore della nostra vita. Sogno fin da piccola di diventare una mamma giovane, amo i bambini, ho questo senso della famiglia e anche per Manuel è così.”

Quindi niente paura per i fan della coppia, nonostante la poca intesa fra Franco Bortuzzo e le Princess Selassiè, l’amore tra Lulù e Manuel è ben Saldo!